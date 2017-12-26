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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Оскар Де Ла Хойя пообещал «тот самый бой» фанатам в 2018 году

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя намекнул фанатам, что в следующем году они увидят «тот самый бой».

«Позвольте мне воспользоваться возможностью поблагодарить всех фанатов, которые поддерживают бокс и Golden Boy Promotions. 2018 год снова принесет вам лучшие из возможных поединков, включая “тот самый”. Спасибо», — написал Де Ла Хойя в своем твиттере.

Однако промоутер не уточнил, что именно он имел ввиду. Тем не менее, самым ожидаемым поединком в 2018 году, связанным с Golden Boy Promotions, считается матч-реванш между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Их первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и не выявил победителя. Соперники отбкосировали все 12 раундов, по итогам которых была объявлена ничья. На данный момент команды Головкина и «Канело» ведут переговоры о втором поединке, который ожидается 5 мая.

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