Оскар Де Ла Хойя пообещал «тот самый бой» фанатам в 2018 году

«Позвольте мне воспользоваться возможностью поблагодарить всех фанатов, которые поддерживают бокс и Golden Boy Promotions. 2018 год снова принесет вам лучшие из возможных поединков, включая “тот самый”. Спасибо», — написал Де Ла Хойя в своем твиттере.

Однако промоутер не уточнил, что именно он имел ввиду. Тем не менее, самым ожидаемым поединком в 2018 году, связанным с Golden Boy Promotions, считается матч-реванш между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).