«Больших гонораров я пока не заработал». Али Ахмедов рассказал о себе, подробности по HBO и о том, с кем хотел бы биться

Также Ахмедов озвучил подробности интереса со стороны HBO, рассказал о предложениях промоутеров и желании встретиться с Сергеем Ковалевым и Адонисом Стивенсоном.

— Али, свой последний поединок ты провел 9 декабря, и спустя три недели выйдешь на следующий. Сильно сказывается на тебе такой короткий промежуток?

— Да, действительно. Промежуток между боями получился небольшим. Тем не менее, я чувствую себя отлично, замечательно. Плюс ко всему, мне ведь не впервые приходится боксировать в короткий промежуток времени. И всегда я чувствовал себя отлично. Что касается подготовки, то после боя с американцем Уэбстером я прилетел в Алматы, и через два дня уже стартовал мой подготовительный процесс.

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— Пришлось что-то менять в своей подготовке? Форсировать некоторые этапы, например.

— Нет. Все оставили в таком виде, как было и до этого. То есть использовали ту методику, которую «обкатали» уже. Потому что соперника изучили. Мне не впервые боксировать с подобным типом боксеров. Знаем, как именно себя вести в ринге, картина готова. Всю необходимую работу проделали. Опять таки, чувствую себя превосходно. Команда меня хорошо поддерживает в этом плане. На этот поединок буду готов на все сто процентов. Даже, возможно, что буду в одной из лучших физических форм. От себя гарантирую всем зрителям и тем, кто придет поддержать нас, море эмоций и зрелище.

— И нокаут?

— Что касается нокаута… Я никогда не планирую завершить свой поединок именно нокаутом. Это ведь настоящая ошибка — выходить в ринг именно нокаутировать. Это больше вопрос непосредственно в ходе боя. И, конечно, если появится такая возможность, то я сразу же ею воспользуюсь.

— Уже точно, бой будет рейтинговый? Вроде был разговор о подборе титула.

— Поединок у меня будет рейтинговый. Не буду защищать свой титул. И это не в силу возраста соперника — я мог бы защитить и против него. По настоящему регламенту учитывается возраст именно обладателя, чемпиона. Мог бы и с ним провести защиту. Но так как я 8 декабря уже защитил титул в Техасе, WBC уже не обязует меня к этому. Так что будет рейтинговый бой. Бой для всех казахстанцев, зрителей. А для меня — 11-й в карьере.

— Полностью изучил Эйнуллаева?

— Мы на протяжении нашего лагеря неоднократно его изучали. Смотрели его бой с нашим соотечественником Мадияром Ашкеевым. Что могу сказать. Он довольно неплох. Даже несмотря на то, что он поднялся в весовой категории — на десять килограммов вверх. Я смотрел его бой именно в этом дивизионе, 79,5 килограммов, хорошо выглядел. Выиграл техническим нокаутом.

— Плюс за год шесть боев провел. С тобой будет седьмой.

— Вот-вот. Как раз это стоит тоже учитывать. Нельзя забывать об этом. Он в тонусе. У меня, кстати, шестой поединок, и он же — завершающий в этом году.

— Не стану оригинальничать, но все же хотелось бы глубже затронуть историю с интересом телеканала НВО.

— Я подтверждаю — интерес со стороны НВО есть. У нас уже был небольшой разговор. Конкретики пока никакой не могу вам сообщить. Надо в первую очередь разобраться с этим боем. Затем мы планируем вылететь в Нью-Йорк. Именно уже на переговоры с НВО. Послушаем их варианты, и после того, как все посмотрим и выслушаем, будем двигаться дальше.

— Ты им можешь дать необходимое «зрелище».

— Была такая тема, что перед моим боем с Уэбстером мне сообщили, что будут наблюдать представители НВО, и поединок повлияет на их дальнейшие взгляды относительно меня. Им понравилось мое выступление. Это сыграло свою роль — наша встреча состоится.

— Ты успешно продвигаешься к вершинам, показываешь добротный бой. Не выходили на тебя промоутерские компании?

— На самом деле было много предложений. И с Америки, и с Англии, и с Польши, из России. Многие компании предлагали свои услуги в продвижении. Все рассмотрели. Какие-то нам не подходили, у кого-то были невыгодные условия — в одну сторону. Профи-бокс — это такая сфера, где важно не промахнуться.

— Точно. Не дочитал, не разобрался и почти «в рабстве».

— Да. Один промах и скатишься далеко-далеко. Вернешься туда, откуда начинал. И выползти уже будет тяжело. Смотрел все варианты, в общем. Было даже такое, что уже хотел заключить контракт, но в последний момент передумали, решили подождать. И все ведь неплохо. Без менеджеров, без промоутеров завоевали два звания: мировой титул по линии WBC в восьмом бою и звание чемпиона Северной Америки. И в данное время нахожусь в ТОП-40 в мировом рейтинге.

— Имеешь практически все, чтобы выстрелить в скором времени. Например, уже в следующем году.

— Уже есть определенные планы. В среднем «забито» пять поединков. Будем исходить из того, как пройдут первые бои. Но 2018-й будет продуктивным. Скажем так, что год выступит в качестве главной ступени к титульным боям, на кону которых уже будут полноценные пояса.

— Судя по всему, как-то форсировать в данный момент продвижение не собираетесь?

— Мы и так довольно быстро идем. ТОП-40 за десять боев. С неплохими ребятами бился. Ну, последние бои в частности. Мы в ожидании каких-либо предложений. Будем рассматривать все варианты. Вдруг, кого заинтересую. Все будет рассматриваться.

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— Насколько ты открыт для темы о твоих гонорарах? Можешь озвучить цифры?

— Скажу честно — больших гонораров я пока не заработал. Ни для кого не секрет, хорошие суммы начинаются с момента подписания телевизионных контрактов. Я не работаю с менеджерами, промоутерами. Нет спонсоров. За всю мою карьеру меня поддержал только один человек. Близкий мне человек, которого я зову «братом». Все мои основные бои состоялись только с его поддержки. Он выделил финансы на поездки и все остальное. То есть дал возможность мне проявить себя. Благодаря такой поддержке, я провел сборы в США, тренировался в зале знаменитого Флойда Мейвезера. И получение санкций на титульные бои тоже его заслуга. Опять же, подписать соперника — тоже нужна сумма денег.

— Скоро может все измениться, и к тебе уже будут обращаться с контрактами на бой.

— Согласен. Такие перспективы уже не так далеко. И своим болельщикам могу сказать, что долго ждать я не заставлю. Я иду к большим боям. И все возможности, которые пока у меня есть в данный момент, какими бы полноценными они не были, использую максимально. Спасибо всем, кто верит меня, поддерживает. Мне это помогает.

— Как ты себя можешь охарактеризовать?

— В ринге мне нравится агрессивная работа. Но в то же время и «умная» работа. Бокс — это не драка, где ты просто выбежал, ударил и ушел. Необходимы холодная голова и горячее сердце.

— Представь, что есть возможность прямо сейчас выбрать себе любого соперника из твоего дивизиона. С кем бы хотел биться?

— Находясь в этом деле, в боксе, ты должен именно себя считать лучшим. Я не говорю о каком-то хвастовстве. Нет. Хочу сказать, что нельзя допустить недооценки. Заранее себя приписывать к слабым и так далее. И естественно, что я хочу боксировать с топовыми. Речь идет о боксеров из ТОП-20. Все ведь по-своему уникальны, хороши. Но ок. Отвечу на вопрос. В дальнейшем я бы хотел встретиться с Сергеем Ковалевым. Отличный чемпион. С Дмитрием Биволом был бы не против встретиться. Молодой, перспективный парень. За 11 боев стал чемпионом мира. Далее — Стивенсон. Очень давно наблюдаю за ним. У него своеобразная манера, бьющий, агрессивный стиль. Считаю, что у нас с ним мог бы получиться хороший поединок. У меня неплохо получается боксировать с левшой. Тем более, у него титул той версии, по которой я двигаюсь. Получить этот зеленый пояс — моя мечта.

— Ты бился в США. Не было такого, что тебя освистывали? Все-таки ты побеждал представителей Америки.

— Нет. Я не так много провел в Америке боев — четыре. И всегда мне симпатизировали. Мне понравилось, как меня встретили, как болели. Там нет такого, чтобы болели против не американца. Без разницы кто ты и откуда. Будут болеть именно за того, кто показывает красивый бокс. Не так, как у нас. В Казахстане будут болеть только за своего, какой бы прекрасный бокс не показывал приезжий. В США все наоборот. Ты становишься любимчиком, за которого будут радоваться и болеть, благодаря своему боксу, стилю и зрелищности.

Напомним, Ахмедов выиграл в США титульный поединок у американца ДеШона Уэбстера (9−1, 6 КО) и отстоял пояс «молодежного» WBC. Параллельно казахстанец стал обладателем титула NABF Junior.