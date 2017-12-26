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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Старейший журнал о боксе составил ТОП-10 самых желаемых поединков на 2018 год

Старейший журнал о боксе Boxing News, который публикуется с 1909 года, опубликовал ТОП-10 самых желаемых поединков на 2018 год. Об этом пишет портал Mmaboxing.ru.

1. Энтони Джошуа vs Деонтей Уайлдер.

Что может быть лучше поединка двух сильнейших супертяжей мира? Особенно, если один из них представляет США, а второй Великобританию.

2. Тайсон Фьюри vs Джозеф Паркер.

На первый взгляд, странный выбор обусловлен тем, что британцы сильно соскучились за своим эпатажным чемпионом. Ну и, конечно же, месть — ведь Джозеф Паркер в 2017-ом году перебоксировал Хьюи Фьюри, кузена Тайсона Фьюри.

3. Джордж Гроувз vs Крис Юбенк-младший.

Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе, который ожидается с большим интересом, чем финальный поединок. Не пропустите — уже 12 февраля в Манчестере (Великобритания).

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4. Геннадий Головкин vs Сауль Альварес II.

Один из лучших поединков года, в котором победитель так и не выявлен. Лучшего предлога для реванша не сыскать.

5. Кит Терман vs Эррол Спенс.

Поединок двух американских непобежденных чемпионов мира, лучших бойцов самого конкурентного дивизиона.

6. Василий Ломаченко vs Хорхе Линарес.

Напомним, Линарес намедни заявил, что легко побьет Василия Ломаченко. Вот только Боба Арума (промоутера украинца) и Оскара де ла Хойю (промоутера венесуэльца) вряд ли получится убедить поработать друг с дружкой. Даже ради всего одного боя.

7. Александр Усик vs Мурат Гассиев.

Именно таким большинство экспертов ожидают увидеть финал Всемирной боксерской суперсерии в турнире тяжеловесов.

8. Сергей Ковалев vs Дмитрий Бивол.

Напомним, телеканал НВО собирается во второй половине 2018-го года подарить нам объединительный бой двух чемпионов мира в полутяжелом весе.

9. Артур Бетербиев vs Адонис Стивенсон.

Похоже, всем надоели мисматчи Адониса Стивенсона. Все хотят увидеть, что произойдет, если канадо-гаитянский чемпион примет настоящий, чемпионский вызов.

10. Мэнни Пакьяо vs Амир Хан.

Победа в поединке некогда самых продаваемых боксеров мира, возможно, даст шанс победителю в последний раз претендовать на чемпионский титул.

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