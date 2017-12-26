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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Могут утешиться миллионами», или почему Головкин и Альварес — «главные лузеры» года

Популярный сайт BoxingScene.com подготовил специальное превью, в котором назвал главных победителей и неудачников за календарный 2017 год.

Так, боксером, добившимся наибольшего успеха в этом году, был признан украинец Василий Ломаченко. Также в список «победителей» вошли британец Энтони Джошуа, американца Майки Гарсия и Теренс Кроуфорд, а также Флойд Мейвезер на пару с Конором МакГрегором.

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А вот главным неудачником года, по мнению издания, оказался экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Роман Гонсалес. Также в число «лузеров» вошли россиянин Сергей Ковалев, британец Джеймс ДиГейл, американец Деонтей Уайлдер, казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

«Головкин — “Канело” кто угодно кроме неудачников, но каждый из них провел разочаровывающий год в ринге. Головкин всю свою карьеру ждал больших боев, а затем не потерпел неудачу, когда заполучил их, с трудом победив Дэниэла Джейкобса и сведя вничью поединок с Альваресом (хотя большинство считало, что GGG выиграл). Альварес же не встречался с законной угрозой с тех пор как победил Мигеля Котто в 2015, а затем проиграл Головкину, по крайней мере, в глазах большинства наблюдателей. Конечно же, оба они могут утешиться миллионами, которые они заработали», — говорится в заметке.

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