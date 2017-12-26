«Могут утешиться миллионами», или почему Головкин и Альварес — «главные лузеры» года

«Головкин — “Канело” кто угодно кроме неудачников, но каждый из них провел разочаровывающий год в ринге. Головкин всю свою карьеру ждал больших боев, а затем не потерпел неудачу, когда заполучил их, с трудом победив Дэниэла Джейкобса и сведя вничью поединок с Альваресом (хотя большинство считало, что GGG выиграл). Альварес же не встречался с законной угрозой с тех пор как победил Мигеля Котто в 2015, а затем проиграл Головкину, по крайней мере, в глазах большинства наблюдателей. Конечно же, оба они могут утешиться миллионами, которые они заработали», — говорится в заметке.