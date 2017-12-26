Давид Лемье: С Головкиным было легче, чем с Сондерсом. Я натер мозоли на ногах, пока бегал за ним

Причиной тому стали проблемы с руками и ногами. Лемье повредил левую руку в начале боя, что не позволяло ему использовать ее так, как он хотел. Кроме того, канадец посетовал на мозоли на ногах, которые он натер
«С Головкиным было легче иметь дело, чем Сондерсом. После боя с Геннадием у меня не было мозолей на ногах, а за Сондерсом мне приходилось бегать — я могу показать свои волдыри.
Головкин — не тот парень, который бегает по рингу. Он тот, кто стоит перед тобой, дерется и делает шоу, — сказал Лемье, слова которого приводит Boxingnews24.com.
Ранее канадец также отметил, что предпочел бы реваншу с Сондерсом еще один бой с Головкиным, несмотря на поражение казахстанцу техническим нокаутом в 2015 году.
При этом Лемье не первый, кто говорит о том, что Сондерс много бегал во время их поединка. Внимание на это обратил промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). По словам Эрика Гомеса, подобная манера ведения боя им не нравится и потому они сфокусированы на реванше с Головкиным.