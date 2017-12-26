Давид Лемье: С Головкиным было легче, чем с Сондерсом. Я натер мозоли на ногах, пока бегал за ним

Причиной тому стали проблемы с руками и ногами. Лемье повредил левую руку в начале боя, что не позволяло ему использовать ее так, как он хотел. Кроме того, канадец посетовал на мозоли на ногах, которые он натер из-за постоянной беготни по рингу за Сондерсом.

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«С Головкиным было легче иметь дело, чем Сондерсом. После боя с Геннадием у меня не было мозолей на ногах, а за Сондерсом мне приходилось бегать — я могу показать свои волдыри.

Головкин — не тот парень, который бегает по рингу. Он тот, кто стоит перед тобой, дерется и делает шоу, — сказал Лемье, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Ранее канадец также отметил, что предпочел бы реваншу с Сондерсом еще один бой с Головкиным, несмотря на поражение казахстанцу техническим нокаутом в 2015 году.