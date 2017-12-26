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09:00 (мск), источник: Vesti.kz

Давид Лемье: С Головкиным было легче, чем с Сондерсом. Я натер мозоли на ногах, пока бегал за ним

Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (38−4, 33 КО) признался, что недавний бой с чемпионом WBO в этом же весе британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО) сложился для него сложнее, чем поединок двухлетней давности с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF.

Причиной тому стали проблемы с руками и ногами. Лемье повредил левую руку в начале боя, что не позволяло ему использовать ее так, как он хотел. Кроме того, канадец посетовал на мозоли на ногах, которые он натер из-за постоянной беготни по рингу за Сондерсом.

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«С Головкиным было легче иметь дело, чем Сондерсом. После боя с Геннадием у меня не было мозолей на ногах, а за Сондерсом мне приходилось бегать — я могу показать свои волдыри.

Головкин — не тот парень, который бегает по рингу. Он тот, кто стоит перед тобой, дерется и делает шоу, — сказал Лемье, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Ранее канадец также отметил, что предпочел бы реваншу с Сондерсом еще один бой с Головкиным, несмотря на поражение казахстанцу техническим нокаутом в 2015 году.

При этом Лемье не первый, кто говорит о том, что Сондерс много бегал во время их поединка. Внимание на это обратил промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). По словам Эрика Гомеса, подобная манера ведения боя им не нравится и потому они сфокусированы на реванше с Головкиным.

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