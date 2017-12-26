Президент WBC назвал идеальное место для реванша между Головкиным и «Канело»

По словам Сулеймана, он хотел бы, что этот поединок состоялся в Мехико. Недавно Головкин посетил столицу Мексики, чтобы принять участие в нескольких благотворительных акциях в рамках WBC, и он дал понять, что ему нравится возможность проведения боя с «Канело» в Мексике.

«Я думаю, что Mexico City Arena — стала бы идеальным сценарием для этого боя», — сказал Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.com.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить его титулы.