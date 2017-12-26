Президент WBC назвал идеальное место для реванша между Головкиным и «Канело»
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал идеальное место для проведения
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал идеальное место для проведения
По словам Сулеймана, он хотел бы, что этот поединок состоялся в Мехико. Недавно Головкин посетил столицу Мексики, чтобы принять участие в нескольких благотворительных акциях в рамках WBC, и он дал понять, что ему нравится возможность проведения боя с «Канело» в Мексике.
«Я думаю, что Mexico City Arena — стала бы идеальным сценарием для этого боя», — сказал Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.com.
Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в
Стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается 5 мая 2018 года. Однако место проведения самого поединка пока не определено. Фаворитом считается