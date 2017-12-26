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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBC назвал идеальное место для реванша между Головкиным и «Канело»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал идеальное место для проведения матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

По словам Сулеймана, он хотел бы, что этот поединок состоялся в Мехико. Недавно Головкин посетил столицу Мексики, чтобы принять участие в нескольких благотворительных акциях в рамках WBC, и он дал понять, что ему нравится возможность проведения боя с «Канело» в Мексике.

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«Я думаю, что Mexico City Arena — стала бы идеальным сценарием для этого боя», — сказал Сулейман, слова которого приводит BoxingScene.com.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей. Этот результат позволил казахстанцу сохранить его титулы.

Стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается 5 мая 2018 года. Однако место проведения самого поединка пока не определено. Фаворитом считается Лас-Вегас. Также на него претендуют Madison Square Garden в Нью-Йорке и 80-тысячный AT`T Stadium в Техасе.

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