Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят»
Названы самые необычные секс-травмы
Названо имя водителя, наехавшего на автобусе на людей в Москве
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Северсталь
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Спартак
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Хоккей. КХЛ
25.12
ХК ДинамоБ2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
25.12
Лада3
Локомотив1
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Кто будет руководить российским футболом вместо Мутко
СКА разгромил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче
Неожиданно: Эмбер Херд застали за поцелуем с Илоном Маском
Образ дня: Ксения Собчак в элегантном платье-футляре
В желудке бурятской пенсионерки нашли 150 гвоздей и шпингалетов
Как появляется новогоднее настроение
Водитель автобуса объяснил наезд на людей в Москве
Песков дал совет Грефу после его слов о санкциях
Фоторепортажи
1017-я победа «Ман Сити» подряд и другие события выходных
8«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
25 декабря, источник: Sports.kz

Российский средневес заинтересован в бое с Головкиным

Бывший обязательный претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в среднем весе Матвей Коробов заявил, что заинтересован в проведении боя с одним из нескольких оппонентов, в числе которых казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэнни Джейкобс.

Коробов в 2017 году в боях не участвовал, а в последнем поединке в 2016 году победил американца Скотта Сигмона. 34-летний уроженец России на профессиональном ринге одержал 27 побед, потерпев единственное поражение в декабре 2014 года, когда уступил ирландцу Энди Ли в бою за вакантный титул WBO.

«Я хочу биться с Дэнни Джейкобсом, (британцем) Билли Джо Сондерсом, Головкиным, (американцем) Деметриусом Андраде. Я был близок к тому, чтобы договориться о бое с Андраде перед встречей с Ли. Я готов драться с любым соперником в весовой категории от 160 до 168 фунтов, — сказал Коробов, которого цитирует boxingscene. com. — Я открыт для предложений, жду возможности продемонстрировать свои профессиональные качества».

Головкин владеет титулами WBС, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе, Сондерс является чемпионом мира по версии WBO.

Куат Хамитов рассказал, почему судьи не отдали победу Оспанову над Полпудниковым
Шипулин как гарнир к оливье. Кто выступит, пока вы отдыхаете
Сборная России по футболу сыграет с французами в Петербурге
Кто будет руководить российским футболом вместо Мутко
СКА разгромил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче
Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира
Лимит на легионеров в РФПЛ в ближайшие годы пересмотрен не будет
Газзаев — о решении Мутко: Временно можно быть только беременным
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Борисова привлекли к суду из-за выпуска «Пусть говорят» Бард, ранее подавший в суд на «Первый канал» и назвавший ведущего шоу «Пусть говорят» хамом, требует компенсации в миллион евро
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Принцессу Шарлотту в детском саду научат быть королевой Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет посещать садик Willcocks Nursery School.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь