Российский средневес заинтересован в бое с Головкиным

Коробов в 2017 году в боях не участвовал, а в последнем поединке в 2016 году победил американца Скотта Сигмона. 34-летний уроженец России на профессиональном ринге одержал 27 побед, потерпев единственное поражение в декабре 2014 года, когда уступил ирландцу Энди Ли в бою за вакантный титул WBO.



«Я хочу биться с Дэнни Джейкобсом, (британцем) Билли Джо Сондерсом, Головкиным, (американцем) Деметриусом Андраде. Я был близок к тому, чтобы договориться о бое с Андраде перед встречей с Ли. Я готов драться с любым соперником в весовой категории от 160 до 168 фунтов, — сказал Коробов, которого цитирует boxingscene. com. — Я открыт для предложений, жду возможности продемонстрировать свои профессиональные качества».



Головкин владеет титулами WBС, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе, Сондерс является чемпионом мира по версии WBO.