Геннадий Головкин: главные достижения боксера в 2017 году вне спорта
На днях сайт Boxingnews24.com назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером 2017 года, в котором боксер провел два боя: 18 марта в
На днях сайт Boxingnews24.com назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером 2017 года, в котором боксер провел два боя: 18 марта в
Однако помимо достижений в спорте, в жизни непобедимого GGG произошли и другие приятные события, о которых ZTB.kz предлагает вам вспомнить.
Рождение дочери.
Конечно, самым счастливым событием для Геннадия стало рождение второго ребенка — долгожданной дочери, которая появилась на свет в одной из клиник США. Отметим, что вместе с женой Алиной боксер воспитывает еще сына Вадима.
Присвоение звания посла Мехико.
Официальное подтверждение присвоения этого звания GGG получил от губернатора штата Мехико во время своего визита в Мексику. Геннадий Головкин вместе с президентом Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейманом и министром здравоохранения Мексики также посетил детский госпиталь
Открытие спорткомплекса.
Летом боксер открыл в Караганде, в родном районе Майкудук, спортивный комплекс для детей. Спортивный комплекс строили около трех лет, местному бюджету он обошелся почти в 900 миллионов тенге. Дети здесь занимаются по шести видам спорта бесплатно.
Выпуск посвященных Казахстану часов.
Геннадий Головкин в уходящем году также стал международным
Первой совместной работой Геннадия Головкина и марки Hublot стали часы Hublot King Power GGG. Корпус часов выполнен из черной керамики. Деления цифр, концы стрелок и элементы циферблата выполнены в цветах национального флага Казахстана — бирюзовом и желтом.