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13:57 (мск), источник: Sports.kz

Геннадий Головкин: главные достижения боксера в 2017 году вне спорта

На днях сайт Boxingnews24.com назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером 2017 года, в котором боксер провел два боя: 18 марта в Нью-Йорке он единогласным решением судей победил американского боксера Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО), а 16 сентября в Лас-Вегасе завершил вничью поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Однако помимо достижений в спорте, в жизни непобедимого GGG произошли и другие приятные события, о которых ZTB.kz предлагает вам вспомнить.

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Рождение дочери.

Конечно, самым счастливым событием для Геннадия стало рождение второго ребенка — долгожданной дочери, которая появилась на свет в одной из клиник США. Отметим, что вместе с женой Алиной боксер воспитывает еще сына Вадима.

Присвоение звания посла Мехико.

Официальное подтверждение присвоения этого звания GGG получил от губернатора штата Мехико во время своего визита в Мексику. Геннадий Головкин вместе с президентом Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейманом и министром здравоохранения Мексики также посетил детский госпиталь Мехико-сити.

Открытие спорткомплекса.

Летом боксер открыл в Караганде, в родном районе Майкудук, спортивный комплекс для детей. Спортивный комплекс строили около трех лет, местному бюджету он обошелся почти в 900 миллионов тенге. Дети здесь занимаются по шести видам спорта бесплатно.

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Выпуск посвященных Казахстану часов.

Геннадий Головкин в уходящем году также стал международным бренд-амбассадором знаменитой швейцарской марки Hublot.

Первой совместной работой Геннадия Головкина и марки Hublot стали часы Hublot King Power GGG. Корпус часов выполнен из черной керамики. Деления цифр, концы стрелок и элементы циферблата выполнены в цветах национального флага Казахстана — бирюзовом и желтом.

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