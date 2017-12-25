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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлен новый состав сборной Казахстана по боксу

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу во главе с Мырзагали Айтжановым объявил новый состав команды на 2018 год, сообщает официальный сайт КФБ.

Источник: Vesti.kz

В национальную команду вернулись такие боксеры, как олимпийский чемпион, чемпион мира и Азии Данияр Елеусинов, бронзовый призер чемпионата мира Берик Абдрахманов и дважды лучший боксер чемпионата страны Асланбек Шымбергенов.

В 2018 году сборной Казахстана предстоит выступить на нескольких представительных международных турнирах, а главным соревнованием станут Азиатские Игры в Индонезии.

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Полностью состав сборной Казахстана выглядит так:

Весовая категория до 49 килограммов:
Ержан Жомарт
Темиртас Жусупов
Шалхар Айхынбай
Жандос Несипжан;.

До 52 килограммов:
Олжас Байниязов
Азамат Исакулов
Ануар Музапаров
Абай Куандыков;.

До 56 килограммов:
Кайрат Ералиев
Ильяс Сулейменов
Нурбол Калжанов;.

До 60 килограммов:
Берик Абдрахманов
Закир Сафиуллин
Адилет Курметов
Ертуган Зейнулинов
Саматали Тольтаев;.

До 64 килограммов:
Бекдаулет Ибрагимов
Сабыржан Бекбергенов
Куан Куатов
Санатали Тольтаев;.

До 69 килограммов:
Абылайхан Жусупов
Асланбек Шымбергенов
Канагат Маралов
Данияр Елеусинов;.

До 75 килограммов:
Абильхан Аманкул
Абай Толеш
Ерик Альжанов
Турсынбай Кулахмет;.

До 81 килограмм:
Адильбек Ниязымбетов
Бекзат Нурдаулетов
Бек Нурмагамбет
Михаил Коханчик
Жанибек Алимханулы;.

До 91 килограмм:
Василий Левит
Антон Пинчук
Абзал Куттыбеков;.

Свыше 91 килограмм:
Камшыбек Кункабаев
Айболды Дауренулы
Нурболат Сермаханов
Олжас Букаев.

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