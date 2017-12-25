Объявлен новый состав сборной Казахстана по боксу
Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу во главе с Мырзагали Айтжановым объявил новый состав команды на 2018 год, сообщает официальный сайт КФБ.
Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу во главе с Мырзагали Айтжановым объявил новый состав команды на 2018 год, сообщает официальный сайт КФБ.
В национальную команду вернулись такие боксеры, как олимпийский чемпион, чемпион мира и Азии Данияр Елеусинов, бронзовый призер чемпионата мира Берик Абдрахманов и дважды лучший боксер чемпионата страны Асланбек Шымбергенов.
В 2018 году сборной Казахстана предстоит выступить на нескольких представительных международных турнирах, а главным соревнованием станут Азиатские Игры в Индонезии.
Полностью состав сборной Казахстана выглядит так:
Весовая категория до 49 килограммов:
Ержан Жомарт
Темиртас Жусупов
Шалхар Айхынбай
Жандос Несипжан;.
До 52 килограммов:
Олжас Байниязов
Азамат Исакулов
Ануар Музапаров
Абай Куандыков;.
До 56 килограммов:
Кайрат Ералиев
Ильяс Сулейменов
Нурбол Калжанов;.
До 60 килограммов:
Берик Абдрахманов
Закир Сафиуллин
Адилет Курметов
Ертуган Зейнулинов
Саматали Тольтаев;.
До 64 килограммов:
Бекдаулет Ибрагимов
Сабыржан Бекбергенов
Куан Куатов
Санатали Тольтаев;.
До 69 килограммов:
Абылайхан Жусупов
Асланбек Шымбергенов
Канагат Маралов
Данияр Елеусинов;.
До 75 килограммов:
Абильхан Аманкул
Абай Толеш
Ерик Альжанов
Турсынбай Кулахмет;.
До 81 килограмм:
Адильбек Ниязымбетов
Бекзат Нурдаулетов
Бек Нурмагамбет
Михаил Коханчик
Жанибек Алимханулы;.
До 91 килограмм:
Василий Левит
Антон Пинчук
Абзал Куттыбеков;.
Свыше 91 килограмм:
Камшыбек Кункабаев
Айболды Дауренулы
Нурболат Сермаханов
Олжас Букаев.