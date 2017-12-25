Кертис Стивенс увидел «теорию заговора» в ничейном исходе боя Головкин — «Канело»

Источник: Vesti.kz

«Головкин, черт возьми, перебоксирует «Канело» в реванше. У Головкина ноль в графе поражений, и они хотят, чтобы так продолжалось и дальше.

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Вероятно, им хочется устроить второй поединок, чтобы заработать больше денег. В первом им удалось хорошо «поднять». Теперь во втором денег будет еще больше денег", — сказал Стивенс, слова которого приводит Boxingnews24.com.

При этом Стивенс, который в 2013 году досрочно проиграл GGG, не первый, кто говорит о сговоре Головкина и «Канело».

Ранее подобную версию высказал его соотечественник Джермалл Чарло (26−0, 20 KO).

По его мнению, Головкин и «Канело» могли договориться, потому что дрались слишком аккуратно.