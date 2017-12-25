Кертис Стивенс увидел «теорию заговора» в ничейном исходе боя Головкин — «Канело»

«Головкин, черт возьми, перебоксирует «Канело» в реванше. У Головкина ноль в графе поражений, и они хотят, чтобы так продолжалось и дальше.
Вероятно, им хочется устроить второй поединок, чтобы заработать больше денег. В первом им удалось хорошо «поднять». Теперь во втором денег будет еще больше денег", — сказал Стивенс, слова которого приводит Boxingnews24.com.
При этом Стивенс, который в 2013 году досрочно проиграл GGG, не первый, кто говорит о сговоре Головкина и «Канело».
Ранее подобную версию высказал его соотечественник Джермалл Чарло (26−0, 20 KO).
По его мнению, Головкин и «Канело» могли договориться, потому что дрались слишком аккуратно.
Добавим, что команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о реванше, который ожидается 5 мая 2018 года. Наиболее вероятным место его проведения считается