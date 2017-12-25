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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Кертис Стивенс увидел «теорию заговора» в ничейном исходе боя Головкин — «Канело»

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американский боксер Кертис Стивенс (29−6, 21 KО) выразил мнение, что ничейный исход в сентябрьском поединке между его бывшим соперником — чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) не был случайностью.

Источник: Vesti.kz

«Головкин, черт возьми, перебоксирует «Канело» в реванше. У Головкина ноль в графе поражений, и они хотят, чтобы так продолжалось и дальше.

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Вероятно, им хочется устроить второй поединок, чтобы заработать больше денег. В первом им удалось хорошо «поднять». Теперь во втором денег будет еще больше денег", — сказал Стивенс, слова которого приводит Boxingnews24.com.

При этом Стивенс, который в 2013 году досрочно проиграл GGG, не первый, кто говорит о сговоре Головкина и «Канело».

Ранее подобную версию высказал его соотечественник Джермалл Чарло (26−0, 20 KO).

По его мнению, Головкин и «Канело» могли договориться, потому что дрались слишком аккуратно.

Добавим, что команды Головкина и Альвареса ведут переговоры о реванше, который ожидается 5 мая 2018 года. Наиболее вероятным место его проведения считается Лас-Вегас, где и прошел их первый бой.

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