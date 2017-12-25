«Канело» Альварес приступил к тренировкам

«Канело уже начал тренироваться, хотя и в легком режиме, — сказал Рейносо. По его словам, первые дни нового года «Канело» и его команда будут базироваться в тренировочном лагере в Сан-Диего, Калифорния.

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В ноябре стало известно, что «Канело» перенес операцию на руке после сентябрьского боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), который завершился вничью. В том же месяце мексиканец во время визита в Ватикан подарил Папе Римскому Франциску белые перчатки со своим автографом и получил его благословение.

На данный момент команды Головкина и «Канело» ведут переговоры об организации второго поединка. Недавно мексиканец дал «зеленый свет» своим промоутерам на закрытие сделки, а промоутер казахстанца Том Леффлер подтвердил, что они совместно с представителями Альвареса работают над организацией матча-реванша на 5 мая следующего года и сейчас обсуждают взаимные уступки.