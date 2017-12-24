ESPN не номинировал Головкина на премию лучшему боксеру года

Казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) не попал в число номинантов на звание «Лучший боксер года», зато там оказался его соперник по последнему бою, мексиканец Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО). Также за эту награду поборются британец Энтони Джошуа (20−0, 20 КО) и украинский боксер Василий Ломаченко (10−1, 8 КО).



На премию «Лучший бой года» номинирован поединок Головкин — Альварес, состоявшийся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершившийся спорной ничьей. Также в списке претендентов бои Энтони Джошуа — Владимир Кличко, Хуан Франсиско Эстрада — Карлос Куадрас и Висаксил Вангек — Роман Гонсалес (первый бой).



Тренер Головкина Абель Санчес будет претендовать на приз лучшему тренеру года. Его соперники — Эдди Рейносо, Роберт Гарсия и Брайан Макинтайр.