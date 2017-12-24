ESPN не номинировал Головкина на премию лучшему боксеру года
Телеканал ESPN опубликовал список претендентов в различных номинациях в боксе по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.
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Телеканал ESPN опубликовал список претендентов в различных номинациях в боксе по итогам 2017 года, сообщает Sports.kz.
Казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) не попал в число номинантов на звание «Лучший боксер года», зато там оказался его соперник по последнему бою, мексиканец Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО). Также за эту награду поборются британец Энтони Джошуа (20−0, 20 КО) и украинский боксер Василий Ломаченко (10−1, 8 КО).
На премию «Лучший бой года» номинирован поединок Головкин — Альварес, состоявшийся 16 сентября в
Тренер Головкина Абель Санчес будет претендовать на приз лучшему тренеру года. Его соперники — Эдди Рейносо, Роберт Гарсия и Брайан Макинтайр.