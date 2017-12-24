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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Зу Шиминь потерял зрение в левом глазу

Двукратный олимпийский чемпион, а также экс-чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBO Зу Шиминь потерял зрение в левом глазу, сообщает Fightnews.

Источник: AP 2017

На данный момент 36-летний китайский спортсмен находится в одном из лечебных учреждений Шанхая. По информации СМИ у боксёра произошло отслоение сетчатки. Таким образом, карьера Шиминя находится под угрозой. Ранее Шиминь планировал провести повторный поединок с Шо Кимурой, в бою с которым он потерял звание чемпиона, уступив ему в июле 2017 года.

Китаец уже испытывал проблемы со зрением, потому говорить об окончательном завершении его карьеры пока преждевременно.

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