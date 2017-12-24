Зу Шиминь потерял зрение в левом глазу

На данный момент 36-летний китайский спортсмен находится в одном из лечебных учреждений Шанхая. По информации СМИ у боксёра произошло отслоение сетчатки. Таким образом, карьера Шиминя находится под угрозой. Ранее Шиминь планировал провести повторный поединок с Шо Кимурой, в бою с которым он потерял звание чемпиона, уступив ему в июле 2017 года.