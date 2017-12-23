Бой между Ковалевым и Михалкиным пройдет 3 марта в Нью-Йорке

Источник: AFP 2017

Бой состоится на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Ковалев в ноябре во втором раунде нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского и завоевал пояс WBO в полутяжелом весе. Михалкин в декабре победил Дуду Нгумбуу и защитил титул чемпиона мира по версии IBO в той же весовой категории.

На профессиональном ринге 34-летний Ковалев одержал 31 победу (27 из них — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. После боя с Нгумбу на счету 32-летнего Михалкина 21 победа (9 нокаутом) при одном поражении.