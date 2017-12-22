«Я знаю, что могу стать чемпионом мира. И в супертяжелом весе тоже». Шуменов планирует возобновить карьеру

Сейчас казахстанец находится на родине, но уже в скором времени планирует вернуться в США и снова сдать медицинские тесты. Весной этого года врачи запретили Шуменову заниматься боксом после травмы глаза, полученной во время тренировки.

«Я брал паузу. Как вы знаете, мне сделали две операции и врачи запретили заниматься боксом. Но у меня и раньше были различные травмы, после которых мне запрещали выступать. Были травмы, после которых врачи говорили, что мне всю жизнь больше трех килограммов нельзя будет поднимать. Но все равно меня это не останавливало.

Я считаю, что медицина еще полностью не изучила человеческую физиологию. И у меня такое чувство, что я могу пройти все медицинские тесты. Особо не буду загадывать, но я однозначно останусь в боксе.

Сначала у меня был сильный стресс, мне было очень тяжело принять такую ситуацию. Сейчас я морально восстановился. И с боксом я точно не прощаюсь, потому что очень много знаю, имею большой опыт. Я знаю, что могу стать чемпионом мира. И в супертяжелом весе тоже, — сказал Шуменов.