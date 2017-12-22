На вечере единоборств с Фирузой Шариповой среди зрителей будет разыгран автомобиль
Среди зрителей, купивших билеты на вечер единоборств с участием Фирузы Шариповой в Алматы, будет разыгран автомобиль Renault Logan, сообщает
Среди зрителей, купивших билеты на вечер единоборств с участием Фирузы Шариповой в Алматы, будет разыгран автомобиль Renault Logan, сообщает
Любителей бокса ожидает яркое шоу, на котором состоятся как минимум пять титульных поединков. Кульминацией вечера станет бой Фирузы Шариповой против бельгийки Джемиллы Гонтарюк по прозвищу «Питбуль» за вакантные титулы чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе.
Программа будет разделена на две части. Сначала выступят молодые казахстанские боксеры, новички
В конце насыщенного событиями вечера среди зрителей, пришедших поддержать спортсменов, будет разыгран автомобиль.