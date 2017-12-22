На вечере единоборств с Фирузой Шариповой среди зрителей будет разыгран автомобиль

Любителей бокса ожидает яркое шоу, на котором состоятся как минимум пять титульных поединков. Кульминацией вечера станет бой Фирузы Шариповой против бельгийки Джемиллы Гонтарюк по прозвищу «Питбуль» за вакантные титулы чемпионки мира по версии IBO и WBC Silver во втором полулегком весе.

Программа будет разделена на две части. Сначала выступят молодые казахстанские боксеры, новички профи-ринга. Затем будет представлен основной кард, в котором выступят многие известные казахстанцы. Ержан Залилов будет драться за титул WBC International, Али Ахмедов будет защищать титул чемпиона мира WBC среди молодежи, казахстанец Айдын Ельжанов поборется со спарринг-партнером Шариповой Сергеем Дудинским за титул WBC CISBB Silver и WFA (World Fighting Assotiation). ​Ожидается выступление многих алматинских боксеров.