Карлос Куадрас: В тренировочном лагере с Геннадием Головкиным я буду очень мотивирован

Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
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«Я думаю, что мне не хватало хорошей тактики в последних боях. Предчувствую, что в тренировочном лагере с Геннадием Головкиным и Абелем я буду очень мотивирован. Он очень профессиональный человек, и это заставит меня сделать скачок в карьере», — цитирует Куадраса boxingscene.com.
Напомним, под руководством Санчеса Куадрас будет готовиться к поединку против Арройо, который состоится 24 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США), а главным событием шоу станет поединок чемпиона WBC Срисакета Сор Рунгвисаи (44−4−1, 40 КО) из Таиланда против мексиканского обязательного претендента Хуана Франсиско Эстрады (36−2, 25 КО).