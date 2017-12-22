Карлос Куадрас: В тренировочном лагере с Геннадием Головкиным я буду очень мотивирован

«Я думаю, что мне не хватало хорошей тактики в последних боях. Предчувствую, что в тренировочном лагере с Геннадием Головкиным и Абелем я буду очень мотивирован. Он очень профессиональный человек, и это заставит меня сделать скачок в карьере», — цитирует Куадраса boxingscene.com.