Сондерс предложил Джейкобсу провести бой в Лондоне

«Я — чемпион. Я только что ездил в Канаду, так почему я должен ехать в Нью-Йорк? Джейкобс, приезжай в Лондон!» — сказал Сондерс.

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«Если он будет драться с Джейкобсом, этот бой будет организован на наших условиях, ведь у Билли пояс», — добавил промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.