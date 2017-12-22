Сондерс предложил Джейкобсу провести бой в Лондоне
Британский боксер Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), чемпион WBO в среднем весе, на
Британский боксер Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), чемпион WBO в среднем весе, на
«Я — чемпион. Я только что ездил в Канаду, так почему я должен ехать в
«Если он будет драться с Джейкобсом, этот бой будет организован на наших условиях, ведь у Билли пояс», — добавил промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен.
Напомним, ранее Уоррен также заявил, что задача Сондерса на следующий год — стать абсолютным чемпионом в среднем весе. При этом ранее появилась информация, что Сондерс может выступить в андеркарте реванша Головкин — «Канело», который ожидается в мае следующего года.