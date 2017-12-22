Промоутер: Цель Сондерса — объединить пояса в среднем весе в следующем году

«Цель Сондерса заключается в том, чтобы объединить пояса в среднем весе в следующем году, — сказал Уоррен. — Если Головкин и “Канело” не согласятся, у них будет на то причина».

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По словам промоутера, Сондерс не будет затягивать с возвращением на ринг.

«Он проведет следующий бой весной. Надеюсь, это произойдет в Лондоне», — добавил Уоррен.