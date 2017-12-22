Промоутер: Цель Сондерса — объединить пояса в среднем весе в следующем году
Британский промоутер Фрэнк Уоррен во время
Британский промоутер Фрэнк Уоррен во время
«Цель Сондерса заключается в том, чтобы объединить пояса в среднем весе в следующем году, — сказал Уоррен. — Если Головкин и “Канело” не согласятся, у них будет на то причина».
По словам промоутера, Сондерс не будет затягивать с возвращением на ринг.
«Он проведет следующий бой весной. Надеюсь, это произойдет в Лондоне», — добавил Уоррен.
Напомним, пояс Сондерса — единственный, которого не хватает для абсолютного чемпионства в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF. Как известно, GGG ведет переговоры о втором бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. При этом ранее появилась информация, что Сондерс может выступить в андеркарте этого реванша, который ожидается в мае следующего года.