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22 декабря, источник: Vesti.kz

Промоутер: Цель Сондерса — объединить пояса в среднем весе в следующем году

Британский промоутер Фрэнк Уоррен во время пресс-конференции в Лондоне рассказал о задачах своего подопечного Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО), обладателя пояса WBO в среднем весе, на следующий год, сообщают Vesti.kz.

«Цель Сондерса заключается в том, чтобы объединить пояса в среднем весе в следующем году, — сказал Уоррен. — Если Головкин и “Канело” не согласятся, у них будет на то причина».

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По словам промоутера, Сондерс не будет затягивать с возвращением на ринг.

«Он проведет следующий бой весной. Надеюсь, это произойдет в Лондоне», — добавил Уоррен.

Напомним, пояс Сондерса — единственный, которого не хватает для абсолютного чемпионства в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF. Как известно, GGG ведет переговоры о втором бое с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. При этом ранее появилась информация, что Сондерс может выступить в андеркарте этого реванша, который ожидается в мае следующего года.

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