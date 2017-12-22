Российский боксер Власов нокаутировал намибийца Мероро в Москве

Источник: РИА "Новости"

Российский боксер сразу же захватил инициативу, действуя активнее и разнообразнее, но не вкладывался в удары и не форсировал действия в атаке, присматриваясь к сопернику. Намибиец же все внимание уделял обороне и об атаке практически не помышлял. Уже в концовке второй минуты россиянин отправил Мероро на настил ринга, и тот не успел встать за положенные 10 секунд.

В послужном списке 31-летнего Власова теперь 41 победа (24 — нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких боксеров, как Исмаил Силлах (Украина) и Рахим Чахкиев (Россия). Власов входит в шестерку лучших по всем престижным версиям: он занимает третье место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC), а также шестое — Международной боксерской федерации (IBF). В следующем году россиянин рассчитывает провести бой за титул чемпиона мира.