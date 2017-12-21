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21 декабря, источник: Sports.kz

Бейбут Шуменов: С боксом не прощаюсь, уверен, что еще могу стать чемпионом мира

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов после продолжительной карьеры на профессиональном ринге, получив серьезную травму в апреле этого года в спарринге, объявил о завершении карьеры. Тогда спортсмен повредил глаз, и врачи категорически запретили ему боксировать. Сейчас зрение спортсмена восстановилось, и он намерен продолжить выступать и завоевывать титулы.

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Бейбут Шуменов рассказал о своих ближайших планах.

 — Бейбут, как идут Ваши дела с тех пор, когда приехали в Казахстан?
— Приехал не так давно, по делам. После травмы мне сделали две операции, я взял паузу. Но с боксом еще не прощаюсь, уверен, что могу стать чемпионом Мира. Поэтому пока с боксом не прощаюсь. Нургазы Жарылгапов пригласил меня сюда, в Караганду, на турнир памяти его отца. Алихан Жарылгапов, сын Нургазы Галымовича, — мой друг. Я сам не раз участвовал в этом турнире, все звезды казахстанского бокса — чемпионы и призеры Олимпийских Игр и Мира, — боксировали здесь. Спасибо Нургазы Галымовичу — он сделал огромный вклад в развитие бокса в Казахстане, и мне очень приятно. Сейчас уровень бокса в нашей стране очень вырос, ребята показывают хорошие результаты. Есть все условия, боксеры выезжают на сборы за границу, большие турниры проходят в Казахстане. Молодым спортсменам нужно продолжать развиваться.

 — Вы, будучи любителем, выступали на этом турнире?
— Тогда к любительскому боксу я относился не совсем серьезно. Это было, скорее, хобби. Как только перешел в профи, посвятил всю жизнь этому виду спорта. Целая команда работает с тобой — тренер, целый штаб тренеров, массажисты, повара, диетологи. И к боям подходишь всерьез.

 — Расскажите о перенесенных операциях. Как они прошли?
— Я должен был в апреле выйти на бой, тогда при подготовке я провел 400 раундов спаррингов. И тот спарринг должен был стать последним, после него — восстановительные процедуры. Но случилась та злополучная травма глаза, мне на следующий же день сделали экстренную операцию, поскольку все было серьезно. Через месяц провели другую. Травма повлияла и на второй глаз, так что вторая операция проводилась на оба.

 — Не держите зла на спарринг-партнера?
— Нет, это чисто случайно получилось. Даже если умышленно попытаться сделать это — не получится. Доктор очень хороший, один из лучших в Америке, и, благодаря ему, я себя хорошо чувствую. Этот специалист мне запрещает продолжать, но я хочу поехать в Америку, встретиться с ним. Думаю, смогу пройти все тесты и продолжить карьеру. У меня есть опыт и нет трудностей, чтобы стать чемпионом мира еще раз. Последний титул я выиграл в первой тяжелой категории, но могу стать чемпионом и в супертяжелом весе.

 — Хотите подняться в весе?
— Да, хочу побить всех хороших боксеров, чемпионов, и параллельно выйти в тяжелом весе — как Кличко, Поветкин.

 — Ну, а с тем, с кем бой не состоялся, хотелось бы встретиться?
— Конечно. У меня нет кого-то конкретного, на кого я был бы настроен. Готов выйти с любым чемпионом Мира.

 — Как сейчас Ваше зрение? Видите?
— Сейчас хорошо вижу. И поэтому считаю, что пройду все тесты, и мне разрешат выступать.

 — Не знаете, когда примерно это станет возможным?
— Если я решу возобновить тренировки, мне хватит 2−3 месяцев, чтобы подготовиться к бою.

 — Когда летите в Америку для переговоров?
— Либо до Нового года, либо после — для того, чтобы поговорить с врачом. Кроме того, я сделал ошибку, подписав контракт с одним менеджером. Мы сейчас решили его расторгнуть и ведем переговоры о партнерстве с другими промоутерскими компаниями. Будем разговаривать.

 — А тренер Ваш как относится к решению вернуться?
— Тренер ждет меня. Когда я приступлю к тренировкам, он готов работать со мной дальше.

 — Но ведь врачи Вам категорически запретили продолжать?
— Знаете, я в 2008 году повредил свой левый глаз и дрался, видя только правым. Я выиграл титул чемпиона Мира в таком состоянии. В 2010 году мой врач сделал операцию и сказал, что с такой кондицией моя карьера долго не продлится. Но, видите, я продолжал выступать и в марте 2016-го успешно защитил свой титул. Доктор тогда удивился, поскольку не верил, что я смогу столько выступать. Считаю, что медицина еще не до конца изучила человеческую физиологию. У меня был инцидент в 2012 году: из-за сгонки веса я чуть не умер и месяц лежал в больнице. Консилиум врачей работал, и они спасли мою жизнь. Тогда мне тоже говорили, что нужно «завязать» с боксом, но я принял решение продолжить карьеру — и стал чемпионом Мира. Поэтому к тому, что говорят врачи, я не прислушиваюсь.

 — Но после повреждения глаза Вы все-таки решили уйти. Какое состояние тогда было?
— В тот момент больше был эмоциональный стресс. Именно к этому бою я готовился 10 месяцев. Я должен был выйти на бой против Лебедева в сентябре 2016-го, но этот соперник по разным причинам избегал встречи со мной. Я знаю, что он «домашний» боксер и не хочет выступать нигде, кроме России. Я готов был поехать и выйти на ринг с ним там. Были проблемы с переговорами. И с сентября по апрель я находился в боевой форме. Делом времени было, когда мой организм даст сбой. Вообще, невозможно столько времени находиться в боевой форме. Максимум — две недели, а это длилось 8 месяцев. 400 раундов спаррингов — этого хватает на четыре боя, а я столько провел перед единственным.

 — Сейчас много молодых казахстанских боксеров пробивают себе путь в профессиональном боксе. Какие перспективы у наших ребят там?
— Мне очень приятно видеть прогресс и то, какие есть условия. В наше время такого не было. Профессиональный бокс люди тоже начали понимать. Я пытался проводить турниры в Казахстане, но тогда никто еще не понимал этот уровень. Сейчас люди все понимают, ребята хорошие растут, — главное, чтобы они берегли свое здоровье, работали с хорошими специалистами. Казахстанские боксеры смогут покорить все вершины и в профессиональном боксе тоже.

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