Дортикос: Хочу показать Гассиеву, что такое «Доктор Нокаут»

Полуфинал турнира Всемирной суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между Дортикосом и Гассиевым пройдёт 3 февраля в Сочи. Бой будет проходить в рамках первого боксёрского международного форума в Сочи



«С нетерпением жду боя в Сочи. Не имеет значения, где именно я дерусь, я буду упорно работать, чтобы победить своего оппонента. Я считаю, что я — лучший в мире и будущий обладатель трофея Мухаммеда Али. Не могу дождаться момента, чтобы показать Гассиеву и его поклонникам в России и мире, что такое «Доктор Нокаут», — приводит слова Дортикоса BoxingScene.