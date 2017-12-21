Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Иван Дычко взлетел на 120 позиций в рейтинге BoxRec
Авторитетный сайт BoxRec.com обновил статистику казахстанского боксера Ивана Дычко (4−0, 4 КО), сообщает Sports.kz.
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Авторитетный сайт BoxRec.com обновил статистику казахстанского боксера Ивана Дычко (4−0, 4 КО), сообщает Sports.kz.
Напомним, 16 декабря он одержал четвертую победу на
Эта победа позволила Ивану улучшить свое положение в рейтинге BoxRec в супертяжелом дивизионе: он поднялся с 382-й позиции на 262-ю.