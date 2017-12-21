Арум: Следующий бой Пакьяо может состояться в апреле

Последний свой поединок Пакьяо провёл в июле этого года против австралийца Джеффа Хорна, от которого потерпел спорное поражение по очкам. Изначально он планировал провести матч-реванш с Хорном в ноябре, однако из-за занятости на посту сенатора Филиппин отказался от этой идеи.



«Мы собираемся подыскать ему дату в апреле», — цитирует Арума BoxingScene.