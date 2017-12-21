Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Арум: Следующий бой Пакьяо может состояться в апреле
Известный американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы
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Известный американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы
Последний свой поединок Пакьяо провёл в июле этого года против австралийца Джеффа Хорна, от которого потерпел спорное поражение по очкам. Изначально он планировал провести
«Мы собираемся подыскать ему дату в апреле», — цитирует Арума BoxingScene.