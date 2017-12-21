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21 декабря, источник: Sports.kz

Стангрит намекнул, когда должен состояться реванш Головкин — Альварес

Российский комментатор «Матч ТВ», а также автор Youtube-канала FightSpace Григорий Стангрит опубликовал довольно интересный пост в своем Twitter, пишет Sports.kz.

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Скорее всего, это касается реванша между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Пообщавшись кое с кем, могу сказать, что теперь у меня весьма позитивные ожидания насчет Cinco De Mayo и второго боя между сами знаете кем», — написал Стангрит.

Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится именно 5 мая на Синко де Майо. Об этом не раз заявляли промоутеры обеих сторон.

Напомним, недавно «Канело» дал свое согласие на второй поединок с GGG.

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