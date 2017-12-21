Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Стангрит намекнул, когда должен состояться реванш Головкин — Альварес
Российский комментатор «Матч ТВ», а также автор
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Российский комментатор «Матч ТВ», а также автор
Скорее всего, это касается реванша между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
«Пообщавшись кое с кем, могу сказать, что теперь у меня весьма позитивные ожидания насчет Cinco De Mayo и второго боя между сами знаете кем», — написал Стангрит.
Ожидается, что реванш Головкин — Альварес состоится именно 5 мая на Синко де Майо. Об этом не раз заявляли промоутеры обеих сторон.
Напомним, недавно «Канело» дал свое согласие на второй поединок с GGG.