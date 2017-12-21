Власов — Мероро: фаталист с большими кулаками

Источник: Спорт-Экспресс

В последнее время Власов часто выходит на ринг. В этом году он провел уже три боя — все завершил досрочно. Последний из них был в сентябре, когда он победил канадца Дентона Дейли. В его послужном списке больше сорока боев — при том что ему едва за тридцать. Он побеждает технично, показывает красивый и умный бокс. Но при этом к Максиму не подходит определение «перспективный» — таким он был много боев назад. Теперь он созревший и сформировавшийся боксер, который до сих пор стоит на пороге чемпионских боев, организовать которые не так просто. И в этот четверг он делает к этому новый шаг, с надеждой, что звезды сложатся в следующем году и переговоры о титульном бое пройдут результативно.

НЕ МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ

На поединок Власов настраивается, хотя и признает, что Мероро не из числа топовых соперников. Однако же такой бой все равно принесет пользу россиянину.

— Мы готовились как всегда, особо ничего изобретать не пришлось, — рассказал Власов. — Единственное — кое-какие элементы для этого соперника мы наработали. Это тактика, определенные удары, которые нужно будет использовать в этом бою. Соперник подвижный, чувствительный, чтобы его остановить, нужно много работать в корпус. И потом уже переводить эти удары в голову. Именно над этим и работали.

— Смотрели бой Мероро с Дмитрием Кудряшовым?

— В принципе только этот бой я и смотрел, потому что по этому сопернику больше информации особо и нет. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять его стиль и тактику, а также технику.

— Не самый опасный соперник в вашей карьере?

— Конечно, нет. Этот бой нужен для того, чтобы не застаиваться, быть активным. Не буду лукавить, это соперник не моего уровня. Но в то же время он неудобный, быстрый, подвижный — это тоже определенные сложности может составить. Поэтому расслабляться мне ни в коем случае нельзя, я собран, как обычно. Интересный опыт из этого боя можно будет извлечь. Он непростой боксер, не мальчик для битья. Он сражается, это очень хорошо. Это определенный опыт для меня.

Сам Мероро отмечает, что готов перезагрузить свою карьеру. В его послужном списке шесть поражений при 28 победах.

— Я уже был в России, боксировал с Кудряшовым — он жесткий парень с хорошим ударом. Тогда просто был его день. Власов не такой боксер, он более техничный и подвижный. Уверен, что смогу с этим справиться, — отметил намибиец.

Соперником россиянина Максима Власова в поединке станет намибиец Викапита МЕРОРО | Источник: AFP 2017

БУДУЩЕЕ ВЛАСОВА

Россиянин говорит, что для него титулы — не самое главное. И в этом видится один из его секретов успеха.

— Много разговоров о том, что вам пора уже драться за титул.

— Об этом говорят очень давно. Но это сложная тема — организовать бой за титул, потому что много желающих, и за ними стоят менеджеры и промоутеры. Посмотрим. Я, конечно, надеюсь, что в следующем году выйду на этот бой. Но как судьба сложится.

— То есть вы в этом плане фаталист?

— Наверное, да. Но… Титулы это хорошо, я мечтаю об этом. Но это не самое главное на самом деле. Для меня главное — оставаться в боксе, быть активным, проводить красивые и зрелищные бои, желательно с хорошими соперниками. Это для меня главное. Продолжать расти, совершенствоваться. Я получаю удовольствие от процесса, а не от результата. Чемпионский титул — да, это результат, может, промежуточный. Но, как говорит мой тренер, и я с ним согласен, — главное — не цель, а путь к ней.

— Раньше были не согласны?

— Я всегда был с ним согласен. Но я этого раньше не знал, а сейчас он до меня это донес, и я сам осознал. И на самом деле ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. От тренировок, от роста, от каждого выхода в ринг. От всего процесса, который происходит вокруг.

— Вы говорили, что, скорее всего, будете двигаться по линии WBA. Почему?

— Больше возможностей для организации хорошего поединка. Потому что после появления суперсерии все чемпионы заняты там, и единственный, кто свободен, — Денис Лебедев. И организовать этот бой пока проще всего. Поэтому работаем по этой линии.

— Уже прикидывали, что вы бы сделали для подготовки к такому бою?