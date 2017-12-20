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21:54 (мск), источник: Sports.kz

СМИ выбрали для Сондерса трех соперников перед боем с Головкиным

Сайт Boxingscene.com назвал имена боксеров, с одним из которых может встретиться Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) перед возможным боем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Таковыми считают Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), Джермалла Чарло (26−0, 20 КО) и Деметриуса Андраде (25−0, 16 КО).

«Если команда Сондерса захочет большого боя в 2018 году, HBO может предложить им варианты. Дэниэл Джейкобс и Деметриус Андраде — соперники мирового уровня, у них контракты с телеканалом. Также в дивизионе есть Джермалл Чарло — Эл Хэймон рано или поздно захочет титульного боя для него. Из этих вариантов Джейкобс и Чарло были бы для Сондерса самыми захватывающими соперниками — они бы проверили его защиты и умный бокс. Против обоих у Сондерса будет дефицит огневой мощи, и у них есть навыки, чтобы справиться с ним. Андраде может быть интересен в плане техники, но два контрпанчера могут сделать этот вечер ужасным», — пишет сайт.

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