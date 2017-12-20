Казахстанский супертяжеловес Кособуцкий встретится с «Гладиатором» в третьем бою на профи-ринге

Вечер бокса пройдет в Москве во дворце спорта «Крылья Советов». Формат поединка — восемь раундов.

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По информации BoxRec.com, соперником казахстанского боксера будет Алекснадр Нестеренко из Украины по прозвищу «Гладиатор». На счету последнего девять побед (4 КО) при восьми поражениях.

При этом Нестеренко уже упоминался в качестве соперника Кособуцкого на его второй бой на проф-ринге, который состоялся в ноябре этого года. Однако этот вариант отпал и казахстанец встречался с Олегом Заблотским из Беларуси, победив того техническим нокаутом в четвертом раунде.

29-летний Кособуцкий дебютировал в профи в сентябре в Борисове и победил техническим нокаутом Эдгарса Калнарса (27−41−1, 18 КО) в первом же раунде.