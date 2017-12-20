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10:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес Кособуцкий встретится с «Гладиатором» в третьем бою на профи-ринге

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (2−0, 2 КО) 21 декабря проведет свой третий бой на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса пройдет в Москве во дворце спорта «Крылья Советов». Формат поединка — восемь раундов.

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По информации BoxRec.com, соперником казахстанского боксера будет Алекснадр Нестеренко из Украины по прозвищу «Гладиатор». На счету последнего девять побед (4 КО) при восьми поражениях.

При этом Нестеренко уже упоминался в качестве соперника Кособуцкого на его второй бой на проф-ринге, который состоялся в ноябре этого года. Однако этот вариант отпал и казахстанец встречался с Олегом Заблотским из Беларуси, победив того техническим нокаутом в четвертом раунде.

29-летний Кособуцкий дебютировал в профи в сентябре в Борисове и победил техническим нокаутом Эдгарса Калнарса (27−41−1, 18 КО) в первом же раунде.

В период любительской карьеры Кособуцкий становился серебряным призером Универсиады в Казани в 2013 году. Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2010, 2012 и 2013).

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