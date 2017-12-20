Казахстанский супертяжеловес Кособуцкий встретится с «Гладиатором» в третьем бою на профи-ринге
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (2−0, 2 КО) 21 декабря проведет свой третий бой на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (2−0, 2 КО) 21 декабря проведет свой третий бой на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.
Вечер бокса пройдет в Москве во дворце спорта «Крылья Советов». Формат поединка — восемь раундов.
По информации BoxRec.com, соперником казахстанского боксера будет Алекснадр Нестеренко из Украины по прозвищу «Гладиатор». На счету последнего девять побед (4 КО) при восьми поражениях.
При этом Нестеренко уже упоминался в качестве соперника Кособуцкого на его второй бой на
29-летний Кособуцкий дебютировал в профи в сентябре в Борисове и победил техническим нокаутом Эдгарса Калнарса (27−41−1, 18 КО) в первом же раунде.
В период любительской карьеры Кособуцкий становился серебряным призером Универсиады в Казани в 2013 году. Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2010, 2012 и 2013).