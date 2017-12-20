Менеджер Джейкобса предложил провести турнир с участием Сондерса, Головкина и «Канело»

В качестве возможного оппонента команда Джейкобса рассматривает обладателя пояса WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО), который 16 декабря успешно защитил свой титул, победив по очкам другого экс-чемпиона канадца Давида Лемье (38−4, 33 KO).

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«Мы определенно изучаем возможность боя с Сондерсом. Вероятно, что Головкин и Альварес встретятся друг с другом 5 мая, так что наиболее оптимальным вариантом для Сондерса будет Джейкобс. Это будет большой бой для Дэнни в Нью-Йорке.

Прежде чем встретиться с победителем боя Головкин — Альварес, Сондерсу сперва надо пройти препятствие в виде Дэнни. Следует провести своеобразный мини-турнирв среднем весе. С одной стороны бой Головкина с «Канело», а с другой Джейкобса и Сондерса, а победители этих пар определят лучшего. Это было бы логично, — отметил Коннолли.