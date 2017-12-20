Президент Golden Boy: «Канело» дал согласие на реванш. Ждем ответа от Головкина

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Матвиенко рассказала о чувстве стыда из-за матрешек
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Максим Виторган признался, что его восхищает в Ксении Собчак
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс5
Монреаль Канадиенс7
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Торпедо НН
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Флорида Пантерз3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Югра
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас СтарзОТ3
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз4
Виннипег Джетс6
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало Сэйбрз0
Бостон Брюинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Детройт Ред Уингз6
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз4
Миннесота Уайлд6
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
19.12
Леванте0
Леганес0
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Лада
Футбол. Зарубежный
21:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Хоккей. НХЛ
19.12
Торонто Мэйпл Ливз8
Каролина Харрикейнз1
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Иностранцы, приехавшие на ПМЖ, рассказали, что их злит в РФ
Смертельный поток: российский газ добьет Украину
МЮ готов потратить рекордную сумму на игрока «Челси»
ЦСКА продлит контракты с лидерами команды
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
Забавный шарпей, похожий на медвежонка, стал звездой соцсетей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
14Дубль Калинина, буллит Гусева — и гнутся шведы
12Первое поражение «Интера», разгром «Тоттенхэма» и другие события выходных
09:28 (мск), источник: Vesti.kz

Президент Golden Boy: «Канело» дал согласие на реванш. Ждем ответа от Головкина

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) дал согласие на проведение реванша с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Об этом в интервью ESPN Deportes рассказал президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, которая представляет интересы мексиканского боксера. По его словам, им осталось дождаться ответа от команды Головкина.

Читайте также
Промоутер «Канело» развеял слухи о бое с Сондерсом перед повторным поединком с Головкиным

«Мы близки к завершению сделки и уже достаточно продвинулись. «Канело» хочет боя и он дал нам «зеленый свет» на то, чтобы закрыть ее. Остались лишь важные детали, и как только мы их решим, мы начнем работать над контрактами.

Наша главная цель — это реванш. Это то, чего хочет Сауль и желает видеть публика. Осталось решить буквально пару деталей, но мы очень близки. Возможно, к Рождеству мы продолжим переговоры, пока не достигнем соглашения. Мы продолжаем работать с представителями Головкина. Том Леффлер (промоутер GGG) сейчас путешествует по Германии. Он поговорит с Геннадием, и мы будем ждать его ответа, — отметил Гомес.

Ранее Леффлер подтвердил, что они совместно с представителями «Канело» работают над организацией второго поединка на 5 мая следующего года и сейчас обсуждают взаимные уступки. Однако место проведения самого поединка пока не определено.

Между тем, основатель GBP Оскар Де Ла Хойя заявил о том, что реванш должен пройти в Лас-Вегасе, где и состоялся первый бой между Головкиным и «Канело», завершившийся вничью. Также на него претендуют Madison Square Garden в Нью-Йорке и 80-тысячный AT`T Stadium в Техасе.

Экс-игрок юношеской сборной Германии по футболу отказал казахстанским клубам
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов»
Дубль Ковальчука не помог: СКА потерпел второе поражение подряд
МЮ готов потратить рекордную сумму на игрока «Челси»
ЦСКА продлит контракты с лидерами команды
«Бостон» победил, Худобин в 6-й раз в карьере отстоял «на ноль»
«Арсенал» вышел в полуфинал Кубка английской футбольной лиги
Шайба Радулова не спасла «Даллас» от проигрыша «Вашингтону»
Спорт-Экспресс
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Ева Лонгория беременна первенцем Актриса скоро станет мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь