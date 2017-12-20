Президент Golden Boy: «Канело» дал согласие на реванш. Ждем ответа от Головкина

Об этом в интервью ESPN Deportes рассказал президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, которая представляет интересы мексиканского боксера. По его словам, им осталось дождаться ответа от команды Головкина.

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«Мы близки к завершению сделки и уже достаточно продвинулись. «Канело» хочет боя и он дал нам «зеленый свет» на то, чтобы закрыть ее. Остались лишь важные детали, и как только мы их решим, мы начнем работать над контрактами.

Наша главная цель — это реванш. Это то, чего хочет Сауль и желает видеть публика. Осталось решить буквально пару деталей, но мы очень близки. Возможно, к Рождеству мы продолжим переговоры, пока не достигнем соглашения. Мы продолжаем работать с представителями Головкина. Том Леффлер (промоутер GGG) сейчас путешествует по Германии. Он поговорит с Геннадием, и мы будем ждать его ответа, — отметил Гомес.

Ранее Леффлер подтвердил, что они совместно с представителями «Канело» работают над организацией второго поединка на 5 мая следующего года и сейчас обсуждают взаимные уступки. Однако место проведения самого поединка пока не определено.