Ковалев обжился в Нью-Йорке

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Чемпион мира по профессиональному боксу в категории до 79,4 кг по версии WBO Сергей Ковалев узнал имя своего ближайшего противника. 3 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке 34-летний россиянин сразится со своим 32-летним соотечественником Игорем Михалкиным, которому принадлежит пятый по значимости пояс IBO.

Первым соответствующую информацию распространил ESPN. Поединок Ковалев — Михалкин вместе с подробностями уже указан в реестре специализированного статистического портала BoxRec. Авторы сайта назначили 12-раундовому бою четыре звезды из пяти. Для сравнения, предыдущее выступление Ковалева с украинцем Вячеславом Шабранским было заранее оценено лишь в три звезды. Обе встречи россиянина с американцем Андре Уордом, естественно, получили по пять.

Ковалев является единственным российским боксером, кто удостаивается приглашения стать хедлайнером крупного шоу на одной из культовых площадок. Менее месяца назад, 25 ноября, его бой с Шабранским стал главным в насыщенной программе здесь же в «Мэдисоне». Отечественный спортсмен отпраздновал победу техническим нокаутом во втором раунде и вернул себе один из трех потерянных в сражении с Уордом поясов — по версии WBO.

Титул суперчемпиона WBA после завершения карьеры американцем продолжает оставаться вакантным, а IBF обрел нового хозяина в лице еще одного россиянина Артура Бетербиева. Поясом WBC владеет канадец гаитянского происхождения Адонис Стивенсон.

Ранее Ковалев неоднократно заявлял о том, что его цель — объединять чемпионские звания по различным версиям. Поединок с Михалкиным должен стать первым в такой серии.

Титул IBO в последние годы неизменно растет в плане престижа, а в 2011—2012 годах принадлежал самому Бернарду Хопкинсу.

Михалкин дебютировал в профи ровно десять лет назад, 30 ноября 2007 года, и провел с тех пор 22 поединка. Результат — 21 победа (в том числе девять досрочных) и единственное поражение в мае 2010 года от поляка Алекса Кузиемского по очкам.

После этой неудачи Михалкин не выступал более двух лет, но вернулся на ринг и больше не проигрывал. Титул IBO он завоевал в мае, разгромив представителя ЮАР Томаса Остхуйзена. А 2 декабря успешно защитил трофей в реванше с французом Дуду Нгумбу (их первая встреча в июле 2013-го также окончилась в пользу россиянина).

В 2016 году карьеру Михалкина едва не оборвала допинговая история. Одна из проб, взятая в апреле, дала положительный результат на мельдоний, что повлекло наложение длительной дисквалификации. Впрочем, несколько месяцев спустя атлета полностью оправдали.

Было установлено, что Михалкин в последний раз употреблял метаболик еще до его запрета Всемирным антидопинговым агентством (WADA), то есть до 31 декабря 2015-го включительно.

Ковалев встретится с соотечественником в третий раз в карьере. В 2010 году он победил Карена Аветисяна в своем первом профессиональном бою на территории России. А поединок с Романом Симаковым в декабре 2011-го обернулся трагедией: через несколько дней соперник умер от полученных на ринге повреждений.

BoxRec в своем рейтинге для полутяжелого веса (до 79,4 кг) определяет Ковалева на вторую строчку (после Стивенсона), Михалкина — на 11-ю.

21-ю позицию занимает еще один россиянин Дмитрий Бивол, который, по задумке организаторов вечера из промоутерской компании Main Events, выступит на разогреве.

27-летнего обладателя «регулярного» пояса WBA решено свести с очень сильным кубинцем Салливаном Баррерой (четвертое место в списке).

За 8,5 лет на ринге этот проживающий в США беглец с Острова свободы одержал 21 победу: лишь Уорду удалось одолеть его в марте 2016 года.