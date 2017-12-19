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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ назвали соперников Ковалева, Бивола и даты их следующих боев

Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на ESPN и разные источники, 3 марта в Нью-Йорке состоится боксерское шоу с участием двух российских чемпионов мира в полутяжелом весе.

Источник: РИА "Новости"

Это шоу будет транслировать телеканал НВО, и в данный момент представители боксеров близки к достижению окончательной договоренности. В главном поединке чемпион WBO в этом весе Сергей Ковалев проведет защиту своего титула против еще одного российского боксера Игоря Михалкина.

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В другом бою чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встретится с обязательным претендентом на свой титул, кубинцем Салливаном Баррерой.

По информации ESPN, Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева и Салливана Барреры, хотела 3 марта устроить бой между ними, но кубинец предпочел воспользоваться своим правом на бой с чемпионом WBA Дмитрием Биволом, несмотря на меньший гонорар. А Игорь Михалкин вел переговоры с представителями американца Маркуса Брауна о проведении отборочного поединка по версии IBF, где чемпионом является еще один россиянин Артур Бетербиев, но отказался от дальнейших переговоров в пользу более выгодного предложения от промотеров Ковалева.

Отметим, что Кэти Дува отказалась от комментариев, так как окончательные договоренности еще не достигнуты.

Свой последний поединок Сергей Ковалев провел в ноябре 2017 года, победив украинского боксера Вячеслава Шабранского и завоевав чемпионский пояс WBO. Игорь Михалкин защитил титул IBO 2 декабря, по очкам победив француза Дуду Нгумбу.

Дмитрий Бивол 5 ноября 2017 года техническим нокаутом одолел Трента Броадхерста. Салливан Баррера 26 ноября одержал победу по очкам над Феликсом Валерой.

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