СМИ назвали соперников Ковалева, Бивола и даты их следующих боев
Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на ESPN и разные источники, 3 марта в
Как сообщает Allboxing.ru со ссылкой на ESPN и разные источники, 3 марта в
Это шоу будет транслировать телеканал НВО, и в данный момент представители боксеров близки к достижению окончательной договоренности. В главном поединке чемпион WBO в этом весе Сергей Ковалев проведет защиту своего титула против еще одного российского боксера Игоря Михалкина.
В другом бою чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встретится с обязательным претендентом на свой титул, кубинцем Салливаном Баррерой.
По информации ESPN, Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалева и Салливана Барреры, хотела 3 марта устроить бой между ними, но кубинец предпочел воспользоваться своим правом на бой с чемпионом WBA Дмитрием Биволом, несмотря на меньший гонорар. А Игорь Михалкин вел переговоры с представителями американца Маркуса Брауна о проведении отборочного поединка по версии IBF, где чемпионом является еще один россиянин Артур Бетербиев, но отказался от дальнейших переговоров в пользу более выгодного предложения от промотеров Ковалева.
Отметим, что Кэти Дува отказалась от комментариев, так как окончательные договоренности еще не достигнуты.
Свой последний поединок Сергей Ковалев провел в ноябре 2017 года, победив украинского боксера Вячеслава Шабранского и завоевав чемпионский пояс WBO. Игорь Михалкин защитил титул IBO 2 декабря, по очкам победив француза Дуду Нгумбу.
Дмитрий Бивол 5 ноября 2017 года техническим нокаутом одолел Трента Броадхерста. Салливан Баррера 26 ноября одержал победу по очкам над Феликсом Валерой.