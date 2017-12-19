Звезда любительского бокса переходит в профессионалы

Серебряный призер Олимпиады-2016, а также чемпион мира и победитель чемпионата Азии уходящего года, Гиясов уже находится в США и настраивается на стремительное покорение полусреднего веса (до 66,7 килограмма).

Читайте также Абылайхан Жусупов проиграл узбеку Шахраму Гиясову в полуфинале чемпионата мира-2017

«Я прибыл в Соединенные Штаты и планирую стать следующим великим чемпионом из Узбекистана», — приводит слова Шахрама BoxingScene. — Моя цель — покорить полусредний дивизион и стать чемпионом pound-for-pound. Я ставлю перед собой самые высокие цели, поскольку уверен в себе и своей команде. Вместе мы доберемся до вершины.

Также отмечено, что делами боксера займется менеджер Руслан Хусинов, обещающий сделать из Гиясова в Штатах «такую же суперзвезду, какой он является у себя на родине», а тренироваться Шахрам будет у Джастина Гамбера, который также работает с местным проспектом Кейлебом Плэнтом.