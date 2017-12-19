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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Звезда любительского бокса переходит в профессионалы

Один из ярчайших боксеров-любителей последних лет, 24-летний узбекистанец Шахрам Гиясов переходит в профессионалы. Об этом сообщает vRINGe.com.

Серебряный призер Олимпиады-2016, а также чемпион мира и победитель чемпионата Азии уходящего года, Гиясов уже находится в США и настраивается на стремительное покорение полусреднего веса (до 66,7 килограмма).

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«Я прибыл в Соединенные Штаты и планирую стать следующим великим чемпионом из Узбекистана», — приводит слова Шахрама BoxingScene. — Моя цель — покорить полусредний дивизион и стать чемпионом pound-for-pound. Я ставлю перед собой самые высокие цели, поскольку уверен в себе и своей команде. Вместе мы доберемся до вершины.

Также отмечено, что делами боксера займется менеджер Руслан Хусинов, обещающий сделать из Гиясова в Штатах «такую же суперзвезду, какой он является у себя на родине», а тренироваться Шахрам будет у Джастина Гамбера, который также работает с местным проспектом Кейлебом Плэнтом.

Добавим, что на любительском уровне Гиясов неоднократно встречался с боксерами из Казахстана. Как выигрывал у них, так и проигрывал.

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