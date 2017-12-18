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18 декабря, источник: ТАСС

СМИ: Боксер Ковалев 4 марта проведет бой с Михалкиным

ТАСС, 18 декабря. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев 4 марта в Нью-Йорке проведет поединок с соотечественником Игорем Михалкиным. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По данным телеканала, переговоры о проведении поединка находятся на завершающей стадии.

В ноябре Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок прошел в Нью-Йорке.

Михалкин 2 декабря победил француза Дуду Нгумбу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа, впоследствии результат боя бы аннулирован, а Михалкин лишен титула.

На счету Ковалева 31 победа (27 нокаутом), одна ничья и два поражения. Михалкин одержал 21 победу (9 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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