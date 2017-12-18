СМИ: Боксер Ковалев 4 марта проведет бой с Михалкиным

В ноябре Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок прошел в Нью-Йорке.

Михалкин 2 декабря победил француза Дуду Нгумбу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония. Допинг-проба Михалкина дала положительный результат в марте 2016 года. Она была взята 12 марта после успешной защиты российским боксером титула чемпиона Европы, когда он единогласным решением судей победил француза Патрика Буа, впоследствии результат боя бы аннулирован, а Михалкин лишен титула.