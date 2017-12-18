СМИ: Боксер Ковалев 4 марта проведет бой с Михалкиным
ТАСС, 18 декабря. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев 4 марта в
ТАСС, 18 декабря. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев 4 марта в
По данным телеканала, переговоры о проведении поединка находятся на завершающей стадии.
В ноябре Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок прошел в
Михалкин 2 декабря победил француза Дуду Нгумбу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В конце 2016 года российский боксер был полностью оправдан по делу об употреблении мельдония.
На счету Ковалева 31 победа (27 нокаутом), одна ничья и два поражения. Михалкин одержал 21 победу (9 нокаутом) и потерпел одно поражение.