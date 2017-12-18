Тренер Сондерса прокомментировал возможный бой с Головкиным

— Так или иначе, это будет тяжелый бой, великий бой. Я уже был напротив Головкина, в углу Келла Брука. Он — непревзойденный профессионал. Он всё видел и всё сделал. У Брука был хороший план на бой, но он легче, ему нанесли урон. Билли же — натуральный средневес, он сильнее. Головкин по-прежнему показывает отличный перфоманс, но в какой-то момент он начнет «закатываться» — возраст настигнет его. Я хотел бы боя с ним, потому что он — чемпион, и я думаю, что он хочет завершить карьеру в статусе объединенного чемпиона — войти в историю, как Бернард Хопкинс, — сказал Ингл в интервью Boxingscene.com.