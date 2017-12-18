Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Пенсионерам в 13 регионах РФ доплатят от 2,3 до 8,4 тыс. рублей
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив0
Спартак0
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.12
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.12
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
СМИ: Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
16Победа ЦСКА и группы поддержки
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
18 декабря, источник: Sports.kz

Тренер Сондерса прокомментировал возможный бой с Головкиным

Тренер британского боксера Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО) Доминик Ингл рассказал, чего ждет от потенциального боя с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

 — Так или иначе, это будет тяжелый бой, великий бой. Я уже был напротив Головкина, в углу Келла Брука. Он — непревзойденный профессионал. Он всё видел и всё сделал. У Брука был хороший план на бой, но он легче, ему нанесли урон. Билли же — натуральный средневес, он сильнее. Головкин по-прежнему показывает отличный перфоманс, но в какой-то момент он начнет «закатываться» — возраст настигнет его. Я хотел бы боя с ним, потому что он — чемпион, и я думаю, что он хочет завершить карьеру в статусе объединенного чемпиона — войти в историю, как Бернард Хопкинс, — сказал Ингл в интервью Boxingscene.com.

СМИ сообщило, с каким клубом поедет на сбор Бауржан Джолчиев
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь