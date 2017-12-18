Тренер Сондерса прокомментировал возможный бой с Головкиным
Тренер британского боксера Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО) Доминик Ингл рассказал, чего ждет от потенциального боя с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Тренер британского боксера Билли Джо Сондерса (26−0, 12 КО) Доминик Ингл рассказал, чего ждет от потенциального боя с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Так или иначе, это будет тяжелый бой, великий бой. Я уже был напротив Головкина, в углу Келла Брука. Он — непревзойденный профессионал. Он всё видел и всё сделал. У Брука был хороший план на бой, но он легче, ему нанесли урон. Билли же — натуральный средневес, он сильнее. Головкин