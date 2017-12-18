Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Видео четвертой досрочной победы в исполнении Дычко
Казахстанский
Казахстанский
Поединок в супертяжелом весе состоялся в Майами (США, штат Флорида), а соперником стал мексиканский боксер Сельсо Пинсон. Как и три предыдущих своих боя, Дычко завершил его досрочно. На этот раз казахстанец смог закончить поединок в третьем раунде и одержать четвертую досрочную победу подряд.
Фрагментом избиения казахстанцем своего соперника поделился на странице в Instagram олимпийский чемпион Серик Сапиев.
Напомним, что 27-летний Дычко начал профессиональную карьеру в текущем году, дебютировав 30 сентября с победы над американцем Эйбуром Райтом. 14 октября казахстанец одержал вторую досрочную победу над другим представителем США Родригесом Кейджем, а 9 декабря уже в первом раунде нокаутировал мексиканца Карлоса Сандовала.