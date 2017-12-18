Видео четвертой досрочной победы в исполнении Дычко

Поединок в супертяжелом весе состоялся в Майами (США, штат Флорида), а соперником стал мексиканский боксер Сельсо Пинсон. Как и три предыдущих своих боя, Дычко завершил его досрочно. На этот раз казахстанец смог закончить поединок в третьем раунде и одержать четвертую досрочную победу подряд.