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18 декабря, источник: Vesti.kz

Сондерс: Я «свожу в школу» Головкина и Альвареса

Британский боксер Билли Джо Сондерс заявил о своей уверенности в том, что он преподаст урок бокса казахстанцу Геннадию Головкину и мексиканцу Саулю Альваресу. Также средневес назвал время возвращения к тренировкам.

Напомним, утром 17 декабря в Канаде Сондерс успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, победив по очкам бывшего соперника Головкина — канадца Давида Лемье. После победы британец бросил вызов казахстанцу.

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«Я преподал урок Лемье на его собственной территории. То же самое ждет Головкина и Альвареса. Я сделаю это с ними. Я «свожу» их в школу. Без разницы, где, когда и с кем — они оба понимают, что с ними будет.

С Лемье было совсем уж легко. Во многом успех лежит в тренере, который в углу указывал мне, и в итоге получилось так, как мы и планировали. Мы усердно работали на протяжении нескольких месяцев. Я — боец нового поколения.

Теперь я отвезу обратно свой пояс домой. Буду наслаждаться рождественскими каникулами вместе с семьей. Вернусь в зал в новом году, и буду полировать свои навыки до того момента, когда стану лучшей версией самого себя. Я должен быть уверен в своей готовности принять то, что произойдет дальше, — приводит слова британца BoxingScene.com.

В свою очередь промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен обозначил планы клиента на следующий год. В приоритете у команды весенний поединок, после чего они собираются организовать встречу с победителем пары Головкин — Альварес.

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