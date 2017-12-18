Сондерс: Я «свожу в школу» Головкина и Альвареса

Напомним, утром 17 декабря в Канаде Сондерс успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, победив по очкам бывшего соперника Головкина — канадца Давида Лемье. После победы британец бросил вызов казахстанцу.

«Я преподал урок Лемье на его собственной территории. То же самое ждет Головкина и Альвареса. Я сделаю это с ними. Я «свожу» их в школу. Без разницы, где, когда и с кем — они оба понимают, что с ними будет.

С Лемье было совсем уж легко. Во многом успех лежит в тренере, который в углу указывал мне, и в итоге получилось так, как мы и планировали. Мы усердно работали на протяжении нескольких месяцев. Я — боец нового поколения.

Теперь я отвезу обратно свой пояс домой. Буду наслаждаться рождественскими каникулами вместе с семьей. Вернусь в зал в новом году, и буду полировать свои навыки до того момента, когда стану лучшей версией самого себя. Я должен быть уверен в своей готовности принять то, что произойдет дальше, — приводит слова британца BoxingScene.com.