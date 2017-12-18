Уоррен: Нам нужен победитель пары Головкин — Альварес, чтобы Сондерс объединил все титулы

«Это было искусство бокса. Искусство наносить удары и не пропускать в ответ. Это был настоящий мастер-класс в бою с Лемье. Теперь мы собираемся подобрать соперника на поединок, который планируем весной следующего года.

Головкин и «Канело» будут биться в мае. До этого периода мы точно не сможем организовать с ними бой. Но Билли должен выступить против них. Вот почему мы в Канаде. Мы хотим, чтобы HBO настаивал на организации встречи Сондерса с победителем упомянутой пары. Без разницы, кто именно победит — мы будем драться с любым, чтобы все увидели, как Сондерс объединит титулы в среднем весе, — приводит слова Уоррена Boxingnews24.com.