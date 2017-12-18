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18 декабря, источник: Vesti.kz

Уоррен: Нам нужен победитель пары Головкин — Альварес, чтобы Сондерс объединил все титулы

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса, обозначил дальнейшие планы чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Так, согласно его заявлению, главная цель — встреча с победителем поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Кроме того, Уоррен назвал сроки поединков Сондерса в 2018 году.

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«Это было искусство бокса. Искусство наносить удары и не пропускать в ответ. Это был настоящий мастер-класс в бою с Лемье. Теперь мы собираемся подобрать соперника на поединок, который планируем весной следующего года.

Головкин и «Канело» будут биться в мае. До этого периода мы точно не сможем организовать с ними бой. Но Билли должен выступить против них. Вот почему мы в Канаде. Мы хотим, чтобы HBO настаивал на организации встречи Сондерса с победителем упомянутой пары. Без разницы, кто именно победит — мы будем драться с любым, чтобы все увидели, как Сондерс объединит титулы в среднем весе, — приводит слова Уоррена Boxingnews24.com.

Напомним, утром 17 декабря в Канаде Сондерс успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, победив по очкам бывшего соперника Головкина — канадца Давида Лемье. После победы британец бросил вызов казахстанцу.

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