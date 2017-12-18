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18 декабря, источник: Vesti.kz

Тайсон Фьюри восхитился победой Сондерса и назвал соотечественника «проблемой» для Головкина

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал своего соотечественника Билли Джо Сондерса «проблемой» для казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Фьюри, который в скором времени собирается полноценно вернуться на ринг, был впечатлен победой своего друга над канадцем Давидом Лемье. Более того, его покорило полное доминирование Сондерса в ринге.

После поединка боксер отметил, что Головкин сильно отличается от Лемье в техническом плане, но Сондерс сможет ему устроить настоящие проблемы.

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«Поймите меня правильно, Альварес и Головкин совершенно отличаются от Лемье. Если бы состоялся бой Сондерса с GGG, то Головкин также бы начал оказывать давление на Билли, но при этом с лучшей работой ног, с лучшей техникой и финтами.

Тем не менее, Сондерс — левша, и стал бы крайне неудобным для GGG соперником. У него быстрые руки, и может случиться так, что казахстанец будет вынужден надеяться только на нокаут. Тогда мы сможем получить повторение истории с Лемье, — цитирует Фьюри BoxingScene.com.

Напомним, утром 17 декабря в Канаде Сондерс успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, победив по очкам другого бывшего соперника Головкина — канадца Давида. После победы британец бросил вызов казахстанцу.

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