Тайсон Фьюри восхитился победой Сондерса и назвал соотечественника «проблемой» для Головкина

Фьюри, который в скором времени собирается полноценно вернуться на ринг, был впечатлен победой своего друга над канадцем Давидом Лемье. Более того, его покорило полное доминирование Сондерса в ринге.

После поединка боксер отметил, что Головкин сильно отличается от Лемье в техническом плане, но Сондерс сможет ему устроить настоящие проблемы.

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«Поймите меня правильно, Альварес и Головкин совершенно отличаются от Лемье. Если бы состоялся бой Сондерса с GGG, то Головкин также бы начал оказывать давление на Билли, но при этом с лучшей работой ног, с лучшей техникой и финтами.

Тем не менее, Сондерс — левша, и стал бы крайне неудобным для GGG соперником. У него быстрые руки, и может случиться так, что казахстанец будет вынужден надеяться только на нокаут. Тогда мы сможем получить повторение истории с Лемье, — цитирует Фьюри BoxingScene.com.