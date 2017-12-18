Хрюнов: Поветкин и Джошуа соберут футбольный стадион

Источник: Спорт-Экспресс

СВОЯ КОЛОНКА

Владимир ХРЮНОВ

Посмотрев бой Александра Поветкина с Кристианом Хаммером, я сделал вывод — Поветкин из тех людей, кто рожден для героических поступков. И отсутствие сверхмотивации в поединке с Хаммером стало ключевым фактором. Кристиан добросовестно защищался и занимался тем, что называют «спойлерством» — он не давал Александру разогнаться и спасал свою жизнь с самой первой минуты, не думая о том, что когда-то надо атаковать. Для него это был шанс уйти после этого боя на своих ногах, и он это четко понимал. Поэтому румын быстро сближался, не давая Александру проводить многоударные комбинации.

Что-то не так было с перчатками, потому что где-то до середины боя я видел, что Поветкин по-боксерски не доносит удар, перчатка тянет назад. Это, как правило, означает либо травму руки, либо проблемы с перчатками. Я говорил после боя с Тедди Атласом, и он сказал, что Александр очень часто оказывался на убойной дистанции без удара передней рукой. Редко пользовался джебом — в результате не мог нанести силовой удар.

Поветкин выходил на этот бой на определенном эмоциональном фоне. Те истории, которые с ним происходили до этого, не могли не сказаться. Такое не забывается — все равно существует ответственность. Человек оказался заложником большого количества интриг вокруг себя. Когда тебя пытаются упрекнуть в том, чего ты не совершал, это не может не сказываться.

Хочу обратиться ко всем скептикам. Что касается статуса обязательного претендента на бой с Энтони Джошуа — это огромная победа промоутера. Это та история, для чего Поветкин пришел в бокс. В бою с Хаммером, при всем уважении к румыну, Александру не хватало настроя. А он тот боксер, который нуждается в геройских свершениях, чтобы была супермотивация. И бой с Джошуа — именно такая история, которая нужна. У Поветкина большой опыт подготовки, он сам знает, какие коррективы нужно внести. Тяжело давать советы, не находясь внутри команды, но совершенно точно будут нужны другие спарринг-партнеры.

У Джошуа есть возможность провести бой с Паркером. Во время конгресса WBA в Колумбии я присутствовал при разговоре Эдди Хирна, промоутера британца, с главой организации Джилберто Мендосой, когда он называл Поветкина в числе вероятных соперников Джошуа. Думаю, что бой этот будет интересным, совершенно точно он соберет в Англии футбольный стадион. Но все это произойдет летом, не раньше. Очень важен вопрос психологии — в какой форме Александр окажется на тот момент. Если все будет нормально, место проведения боя не сыграет значения. Поветкин имеет большой опыт выступлений в любителях, в том числе в Англии. К тому же можно готовиться в России, и выехать за границу только на бой.

Здесь, прежде всего, важна мотивация самого боксера. Возможность победить Джошуа, который на тот момент соберет большинство титулов в супертяжелом весе, дорогого стоит. Я не сомневаюсь, что в бою с Паркером британец победит. Это шанс для Александра, и я уверен, что он сделает все, чтобы его реализовать.

Для победы над Джошуа нужна будет совсем другая скорость, Поветкин это тоже понимает. Важную роль сыграет и физическая готовность. Если этот бой будет запланирован на лето, то напрашивается сбор в горах с хорошим тренером по физподготовке. Если говорить о выигрышной тактике в этом поединке — просто вспомним Майка Тайсона. Но немаловажной окажется работа передней рукой. Принципиально, как Александру удастся начинать свои комбинации, входить в ближнюю дистанцию — без удара к Джошуа подходить нельзя.

Возвращаясь к поединку с Хаммером, вспоминаются моменты, когда Поветкин оказывался на удобной сопернику дистанции, но еще не начинал своей комбинации. Думаю, что они разберут это с тренером. Мне трудно быть объективным, потому что я всегда переживал за Александра, для меня каждый его бой — по-прежнему большая драма. Если получится победить Джошуа, это будет шаг в зал боксерской славы и вообще то, для чего Александр занимался боксом.

Промежуточный бой Поветкину не нужен, я бы на месте его команды провел сбор с контрольным спаррингом — со зрителями, но без зачета результата. И брал бы прицел на бой с Джошуа. А сейчас это хороший подарок самому себе к Новому году — получить такой шанс в таком бою. Давайте будем думать о том, как мы будем смотреть этот поединок, как мы будем болеть за Александра и желать ему удачи.