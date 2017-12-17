Сондерс после победы над Лемье: Головкин, где ты там? Хватить от меня бегать, попробуй забрать у меня пояс WBO

«Головкин, где ты там? Я хочу с тобой боксировать. Хватить от меня бегать. У меня есть пояс WBO, попробуй его забрать», — сказал Сондерс.

Напомним, что Сондерс одержал победу над Лемье и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Поединок состоялся в канадском Лавале на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей, и включил в себя все 12 раундов. По их итогам единогласным решением судей победил Сондерс.