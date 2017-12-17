Экс-первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями двойняшек - мальчика и девочки.
Сондерс после победы над Лемье: Головкин, где ты там? Хватить от меня бегать, попробуй забрать у меня пояс WBO
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс после победы над канадцем Давидом Лемье вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина, который владеет титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в этом же весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.