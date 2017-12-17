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17 декабря, источник: Vesti.kz

Сондерс после победы над Лемье: Головкин, где ты там? Хватить от меня бегать, попробуй забрать у меня пояс WBO

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс после победы над канадцем Давидом Лемье вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина, который владеет титулами WBA (Super), WBC, IBF и IBO в этом же весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Головкин, где ты там? Я хочу с тобой боксировать. Хватить от меня бегать. У меня есть пояс WBO, попробуй его забрать», — сказал Сондерс.

Напомним, что Сондерс одержал победу над Лемье и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Поединок состоялся в канадском Лавале на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей, и включил в себя все 12 раундов. По их итогам единогласным решением судей победил Сондерс.

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