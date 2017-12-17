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17 декабря, источник: Vesti.kz

Казахстанский тяжеловес Дычко одержал четвертую досрочную победу подряд на профи-ринге

Казахстанский боксер-тяжеловес Иван Дычко провел свой четвертый поединок на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в супертяжелом весе состоялся в Майами (США, штат Флорида), а соперником стал мексиканский боксер Сельсо Пинсон.

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В итоге также, как и три предыдущих своих боя, Дычко завершил его досрочно. На этот раз казахстанец смог закончить поединок в третьем раунде и одержать четвертую досрочную победу подряд.

Напомним, что 27-летний Дычко начал профессиональную карьеру в текущем году, дебютировав 30 сентября с победы над американцем Эйбуром Райтом. 14 октября казахстанец одержал вторую досрочную победу над другим представителем США Родригесом Кейджем, а 9 декабря уже в первом раунде нокаутировал мексиканца Карлоса Сандовала.

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