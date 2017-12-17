Казахстанский тяжеловес Дычко одержал четвертую досрочную победу подряд на профи-ринге
Казахстанский
Казахстанский
Поединок в супертяжелом весе состоялся в Майами (США, штат Флорида), а соперником стал мексиканский боксер Сельсо Пинсон.
В итоге также, как и три предыдущих своих боя, Дычко завершил его досрочно. На этот раз казахстанец смог закончить поединок в третьем раунде и одержать четвертую досрочную победу подряд.
Напомним, что 27-летний Дычко начал профессиональную карьеру в текущем году, дебютировав 30 сентября с победы над американцем Эйбуром Райтом. 14 октября казахстанец одержал вторую досрочную победу над другим представителем США Родригесом Кейджем, а 9 декабря уже в первом раунде нокаутировал мексиканца Карлоса Сандовала.