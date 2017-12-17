Казахстанский тяжеловес Дычко одержал четвертую досрочную победу подряд на профи-ринге

Поединок в супертяжелом весе состоялся в Майами (США, штат Флорида), а соперником стал мексиканский боксер Сельсо Пинсон.

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В итоге также, как и три предыдущих своих боя, Дычко завершил его досрочно. На этот раз казахстанец смог закончить поединок в третьем раунде и одержать четвертую досрочную победу подряд.