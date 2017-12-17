Казахстанский нокаутер Джукембаев выиграл 11-й бой на профи-ринге в вечере бокса Сондерс — Лемье

Соперником 26-летнего Джукембаева был 22-летний американец Уилберт Лопес. Поединок включил в себя все восемь раундов, по итогам которых единогласным решением судей со счетом 80:72 победу одержал казахстанский боксер.

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Для Джукембаева эта победа стала 11-й в 11-ти поединках на профессиональном ринге. Лопес потерпел девятое поражение при 20-ти победах.

Стоит отметить, что вечер бокса проходит в канадском Лавале на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей. Главным событием станет бой между канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО) и чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО). Прямую трансляцию главного боя можно посмотреть здесь.

Напомним, что Джукембаев дебютировал на профи-ринге в декабре 2015 года. Все 11 боев уроженец города Шу из Жамбылской области провел в Канаде. В апреле 2017 года Джукембаев завоевал первый титул в карьере, став обладателем второстепенного пояса IBO International после победы нокаутом над мексиканцем Косми Риверой (41−24−3, 28 КО).