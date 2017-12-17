Казахстанский нокаутер Джукембаев выиграл 11-й бой на профи-ринге в вечере бокса Сондерс — Лемье
Непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 26-летнего Джукембаева был 22-летний американец Уилберт Лопес. Поединок включил в себя все восемь раундов, по итогам которых единогласным решением судей со счетом 80:72 победу одержал казахстанский боксер.
Для Джукембаева эта победа стала 11-й в 11-ти поединках на профессиональном ринге. Лопес потерпел девятое поражение при 20-ти победах.
Стоит отметить, что вечер бокса проходит в канадском Лавале на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей. Главным событием станет бой между канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО) и чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО). Прямую трансляцию главного боя можно посмотреть здесь.
Напомним, что Джукембаев дебютировал на
Дела Джукембаева ведет канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management, которая вместе с американской Golden Boy представляет интересы Лемье.