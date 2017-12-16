Тренер: Поветкин мог выиграть нокаутом, соперник выглядел «просто мешком»
МОСКВА, 16 дек —
МОСКВА, 16 дек —
Поветкин в пятницу в Екатеринбурге единогласным решением судей победил Хаммера и защитил титулы WBO International и WBA
«Саша не сделал то, что мог, чтобы победа была яркой. Тем более что партнер не такой сильный был — “мешок” просто. Соперник даже не боксировал, а поставил себе задачу просто выжить в ринге, у него не было цели сделать
«Самая лучшая победа — когда партнер у твоих ног, а у Саши 90% таких побед, и все от него ждали этого. Он бил в основном резко и коротко, но надо обязательно повторять атаки. Сейчас уже появились такие бойцы, которые бьют много, часто, и думаю, что Саше в этом плане надо перестраиваться немного» , — добавил он.
Тренер поделился мнением о физической форме Поветкина. «Но надо и свое не забывать: он отлично бьет правый длинный, левый боковой. Что касается физической формы, то он в нормальном состоянии, “сухой”. Я думаю, что тут вопрос в
Зимин подчеркнул, что российский боксер всегда имеет хорошие перспективы. «Что касается будущего года, то он всегда остается перспективным бойцом. Он молодой. Мощный, здоровый. Надо построить правильный режим работы, сконцентрировать внимание на точных и многократных повторах ударов. Я Сашку очень люблю, я его уважаю. Он прекрасный человек, спортсмен. Все превосходные слова относятся к нему. Он настоящий русский парень, преданный стране», — резюмировал бывший тренер Поветкина.