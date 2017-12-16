Тренер: Поветкин мог выиграть нокаутом, соперник выглядел «просто мешком»

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Поветкин в пятницу в Екатеринбурге единогласным решением судей победил Хаммера и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental, а также стал обязательным претендентом на бой с чемпионом WBA (Super) Энтони Джошуа.

«Саша не сделал то, что мог, чтобы победа была яркой. Тем более что партнер не такой сильный был — “мешок” просто. Соперник даже не боксировал, а поставил себе задачу просто выжить в ринге, у него не было цели сделать что-то серьезное, а Сашка его периодически атаковал. Атаки были короткими, надо было повторять их, развивать, и тогда бы бой был выигран нокаутом. У Саши отличный удар. Конечно, хотелось видеть более яркий бой», — сказал Зимин по телефону.

«Самая лучшая победа — когда партнер у твоих ног, а у Саши 90% таких побед, и все от него ждали этого. Он бил в основном резко и коротко, но надо обязательно повторять атаки. Сейчас уже появились такие бойцы, которые бьют много, часто, и думаю, что Саше в этом плане надо перестраиваться немного» , — добавил он.

Тренер поделился мнением о физической форме Поветкина. «Но надо и свое не забывать: он отлично бьет правый длинный, левый боковой. Что касается физической формы, то он в нормальном состоянии, “сухой”. Я думаю, что тут вопрос в технико-тактических недоработках: левой вообще не работал, сразу в атаку бросался», — сказал известный тренер.