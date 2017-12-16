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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны доходы от трансляции боя между Мэйуэзером и Макгрегором

Трансляция боя между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором принесла организаторам более 600 миллионов долларов. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на вице-президента телеканала Showtime Стивена Эспинозу.

Источник: AP 2017

На территории США удалось продать 4,3 миллиона трансляций по системе pay-per-view. Этот поединок стал вторым по сборам в истории. Самым кассовым остался бой между Мэйуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году.

Также отмечается, что только на продаже билетов на стадион T-Mobile, где проходил поединок Мэйуэзера и Макгрегора, организаторы заработали 55,4 миллиона долларов. Бой посетили 14 623 человека, при этом вместимость комплекса во время боксерских боев составляет 20 тысяч зрителей.

Бой по правилам бокса между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся 27 августа в Лас-Вегасе. Американец выиграл техническим нокаутом в 10-м раунде и остался непобежденным, одержав 50-ю победу в профессиональной карьере.

Ирландец дебютировал в боксе, на его счету 24 боя по правилам ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. Макгрегор — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.

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