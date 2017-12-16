Джошуа ждет: Поветкин уверенно победил Хаммера

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Назван лучший по качеству жизни город России
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Текущие события
Хоккей. Европа
13:00
Южная Корея
Швеция
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Канада
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз3
Торонто Мэйпл Ливз1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало СэйбрзОТ4
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Лос-Анджелес Кингз2
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Валенсия
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Кальяри
Футбол. Зарубежный
15.12
Севилья0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
15.12
Сент-Этьен0
Монако4
Футбол. Зарубежный
15.12
Боруссия М3
Гамбург1
Все события
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Иностранцы о Су-27: «Бедный F-16, как утенок в окружении соколов»
Британия в неудобном положении перед РФ из-за газа
Сквозь Хаммера — к поясу: Поветкин победил после дисквалификации
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Известно, кто преследовал «Сан-Хуан» перед исчезновением
Лавров осадил посла Франции в споре о Крыме
Фоторепортажи
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
10Александр Поветкин победил Кристиана Хаммера
10:48 (мск), источник: Р-Спорт

Джошуа ждет: Поветкин уверенно победил Хаммера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Российский супертяжеловес Александр Поветкин в Екатеринбурге одержал уверенную победу пусть и в не совсем зрелищном бою с немцем Кристианом Хаммером, но завоевал, тем не менее, звание обязательного претендента на бой с чемпионом WBA (Super) британцем Энтони Джошуа.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«В таком виде выходить на бой с Джошуа нельзя».

Для Поветкина этот бой был вторым в карьере в Екатеринбурге, и этот поединок собрал аншлаг на пятитысячной арене ДИВС. Но если бой годичный давности с французом Йоанном Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, навсегда останется в памяти не только Поветкина, пусть и в неблагоприятном свете, то сейчас получился бой, который даст почву для размышлений на будущую работу.

Читайте также
Бой Поветкин — Джошуа планируется провести летом в Великобритании

«Всё хорошо, нокаута не получилось. У парня, видимо, железная голова. Факт, что победа Саши убедительная, но есть моменты, которые нужно дорабатывать. В таком виде выходить на топов нельзя. Посмотрим (будет ли еще какой-то бой перед Джошуа). Но нужно что-то менять в тренировках, потому что на Джошуа в таком виде выходить нельзя», — поделился своими впечатлениями с «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, добавив, что не хочет, чтобы Поветкин боксировал с Джошуа в России.

Бой Поветкина с Хаммером начался очень осторожно. За первую минуту было меньше пяти попыток нанести удар, да и то только со стороны Поветкина. Хаммер весь бой просидел в глухой обороне, которую, к слову, Поветкину было очень тяжело взламывать. Пожалуй, это единственный аспект, в котором можно было отметить немца румынского происхождения, хоть ему несколько раз и удалось неплохо контратаковать. Однажды это даже заставило Поветкина пошатнуться в шестом раунде.

Хаммер с первого раунда начал насаживаться сверху на Поветкина, как делал это в 2013 году украинец Владимир Кличко. Но получилось у него это первые раза два-три, а затем всё заканчивалось лишь забросом руки за шиворот россиянину. Судья много раз делал Хаммеру, которого российские зрители своими выкриками просили «не бояться, а боксировать», замечания. В итоге в седьмом раунде рефери снял с соперника Поветкина очко.

Хаммер желает Поветкину стать чемпионом.

Преимущество Поветкина не вызывало никаких вопросов, что и вылилось в громадное преимущество при судейских решениях — 120:107, 120:108, 119:108. Россиянину удалось защитить свои титулы WBO International и WBA Inter-Continental, завоеванные в июле в бою с украинцем Андреем Руденко. Тот июльский поединок был первым после всех допинговых историй, повлекших к срыву двух «больших» боев в 2016 году с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером Стиверном. Сейчас Поветкин полностью оправдан.

Поветкин, как и обещал, ответил на ринге Хаммеру, который говорил агентству «Р-Спорт» перед боем о том, что россиянин якобы не сможет победить его без допинга. «Говорить можно много чего. В этом бою он не пытался выиграть, а пытался уйти с ринга на ногах», — заметил победивший в итоге россиянин, который после боя сдал запланированный допинг-тест.

Читайте также
Иван Кирпа: Поветкин является опасным соперником для Джошуа

«Бой был непростым. Главной ошибкой было желание попасть, вдарить. В принципе, доволен, продышался 12 раундов. Я старался перестраиваться по ходу боя, но было тяжело. Хаммер пытался наваливаться, но ничего. Джошуа — другой соперник, боец другого уровня. Радует то, что стал обязательным претендентом», — добавил Поветкин.

Хаммер, занимавший до пятницы первую строчку рейтинга WBO и третью — WBA, после боя улыбался и был добродушен по отношению к Русскому Витязю. «Я показал свой максимум. Я дрался против отличного боксера, это хороший опыт для меня. Ни я, ни он особо не рисковали. Реванш? Нет. Сейчас Поветкин стал обязательным претендентом, мы (команда) желаем ему всего хорошего. Мы надеемся, что Александр победит Джошуа или Паркера и станет чемпионом. Скрещиваем за него пальцы», — сказал немец «Р-Спорт».

«Мне кажется, что Хаммер выходил не побеждать, — поделился впечатлениями с “Р-Спорт” бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд. — Слишком вежливо, скованно и стеснительно себя вел. У него была задача простоять. Он огрызался, моментами было неприятно. Но Хаммер проиграл каждый раунд. И он не конкурент и соперник для Саши».

Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
Победить Канаду!
СМИ: Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков
ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге
Стадион в Калининграде откроется матчем «Балтика» — «Шальке»
Российский саночник стал победителем этапа Кубка мира в США
Новости
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь