Джошуа ждет: Поветкин уверенно победил Хаммера

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«В таком виде выходить на бой с Джошуа нельзя».

Для Поветкина этот бой был вторым в карьере в Екатеринбурге, и этот поединок собрал аншлаг на пятитысячной арене ДИВС. Но если бой годичный давности с французом Йоанном Дюопа, заменившего канадца Бермейна Стиверна, навсегда останется в памяти не только Поветкина, пусть и в неблагоприятном свете, то сейчас получился бой, который даст почву для размышлений на будущую работу.

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«Всё хорошо, нокаута не получилось. У парня, видимо, железная голова. Факт, что победа Саши убедительная, но есть моменты, которые нужно дорабатывать. В таком виде выходить на топов нельзя. Посмотрим (будет ли еще какой-то бой перед Джошуа). Но нужно что-то менять в тренировках, потому что на Джошуа в таком виде выходить нельзя», — поделился своими впечатлениями с «Р-Спорт» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, добавив, что не хочет, чтобы Поветкин боксировал с Джошуа в России.

Бой Поветкина с Хаммером начался очень осторожно. За первую минуту было меньше пяти попыток нанести удар, да и то только со стороны Поветкина. Хаммер весь бой просидел в глухой обороне, которую, к слову, Поветкину было очень тяжело взламывать. Пожалуй, это единственный аспект, в котором можно было отметить немца румынского происхождения, хоть ему несколько раз и удалось неплохо контратаковать. Однажды это даже заставило Поветкина пошатнуться в шестом раунде.

Хаммер с первого раунда начал насаживаться сверху на Поветкина, как делал это в 2013 году украинец Владимир Кличко. Но получилось у него это первые раза два-три, а затем всё заканчивалось лишь забросом руки за шиворот россиянину. Судья много раз делал Хаммеру, которого российские зрители своими выкриками просили «не бояться, а боксировать», замечания. В итоге в седьмом раунде рефери снял с соперника Поветкина очко.

Хаммер желает Поветкину стать чемпионом.

Преимущество Поветкина не вызывало никаких вопросов, что и вылилось в громадное преимущество при судейских решениях — 120:107, 120:108, 119:108. Россиянину удалось защитить свои титулы WBO International и WBA Inter-Continental, завоеванные в июле в бою с украинцем Андреем Руденко. Тот июльский поединок был первым после всех допинговых историй, повлекших к срыву двух «больших» боев в 2016 году с чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером Стиверном. Сейчас Поветкин полностью оправдан.

Поветкин, как и обещал, ответил на ринге Хаммеру, который говорил агентству «Р-Спорт» перед боем о том, что россиянин якобы не сможет победить его без допинга. «Говорить можно много чего. В этом бою он не пытался выиграть, а пытался уйти с ринга на ногах», — заметил победивший в итоге россиянин, который после боя сдал запланированный допинг-тест.

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«Бой был непростым. Главной ошибкой было желание попасть, вдарить. В принципе, доволен, продышался 12 раундов. Я старался перестраиваться по ходу боя, но было тяжело. Хаммер пытался наваливаться, но ничего. Джошуа — другой соперник, боец другого уровня. Радует то, что стал обязательным претендентом», — добавил Поветкин.

Хаммер, занимавший до пятницы первую строчку рейтинга WBO и третью — WBA, после боя улыбался и был добродушен по отношению к Русскому Витязю. «Я показал свой максимум. Я дрался против отличного боксера, это хороший опыт для меня. Ни я, ни он особо не рисковали. Реванш? Нет. Сейчас Поветкин стал обязательным претендентом, мы (команда) желаем ему всего хорошего. Мы надеемся, что Александр победит Джошуа или Паркера и станет чемпионом. Скрещиваем за него пальцы», — сказал немец «Р-Спорт».