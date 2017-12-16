Сквозь Хаммера — к поясу: Поветкин победил впервые после дисквалификации

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Только 6 декабря истёк срок дисквалификации Александра Поветкина. И вот Витязь уже побеждает на ринге в Екатеринбурге первого номера рейтинга WBO. Кристиан Хаммер — не самый звёздный соперник в коллекции Поветкина. Но статус боя с ним (отборочный бой за статус претендента на пояс WBA Super) добавлял ценности.

Теперь Александр Поветкин — один из главных претендентов на титул, которым владеет, пожалуй, самый популярный тяжеловес планеты Энтони Джошуа. Возможна так же встреча нашего боксёра с чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером. Всё это может произойти уже в 2018-м.

Ещё год назад сложно было представить себе подобный расклад. В декабре 2016-го прямо перед боем с Бермейном Стиверном Поветкин сдал положительный тест на допинг. В крови спортсмена обнаружили остарин. В том поединке тяжеловесы собирались разыграть временный титул версии WBC и оспорить право на бой с чемпионом — Деонтеем Уайлдером. Но Поветкин в итоге вышел в ринг с французом Жоаном Дюопа, заменившим Стиверна в ничего уже ничего не решающем бою.

Прошёл год. Александра Поветкина после долгих судов, инициированных главой «Мира бокса» Андреем Рябинским, наконец реабилитировали, вернули во все рейтинги и дали подраться с первым номером WBO.

«Кристиан Хаммер — опытный боксёр. Он обладает серией побед над достаточно неплохими соперниками. Первый номер WBO. Могу сказать, что готовимся с полной отдачей, как всегда. Никакого шапкозакидательства нет. Александр всегда готов к дистанции в 12 раундов», — говорил тренер Поветкина Иван Кирпа перед сегодняшним поединком.

Хорошая функциональная готовность оказалось очень кстати для российского боксёра. Поединок вопреки ожиданиям экспертов, преодолел всю дистанцию.

Первые три раунда прошли в умеренном темпе, с небольшим преимуществом Поветкина. Российский боксёр обманными движениями корпуса и перчаток выдавливал соперника к канатам с самого начала. Удары пошли не сразу. К середине первой трёхминутки Поветкин стал выбрасывать аккуратные одиночные атаки. Ближе к концу второй минуты — попадать по корпусу Хаммера.

Нервный и не очень весёлый второй раунд стал логичным продолжением первого отрезка. Боксёры держались на дистанции, изредка пытаясь донести одиночные удары. Чаще это удавалось опять-таки Поветкину. В третьей трёхминутке заскучавшие зрители наконец увидели активные действия в ринге. Хорошая атака на исходе отрезка прошла у Витязя.

В четвёртом и пятом раундах Александр Поветкин продолжил наращивать успех. У россиянина стали проходить многоударные комбинации. Александр чередовал атаки в корпус и голову Хаммера, оставаясь активным на ногах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/BcvJii1jHNX/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcvJii1jHNX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⠀ ⠀ ??Победа единогласным решением судей 120-107, 120-108 и 119-108 ??⠀ #поветкинхаммер #мирбокса #vsenabox ⠀ ⠀ ??Povetkin wins! UD 120-107, 120-108 119-108 #PovetkinHammer #highlights #sashapovetkin</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="<Macro 'profile_link'>" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> VSENABOX</a> (@vsenabox) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-15T20:43:55+00:00">Dec 15, 2017 at 12:43pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шестой раунд продолжился атаками нашего бойца. Правда, в той трёхминутке напомнил о себе и соперник. В самом конце шестого раунда боксёры пошли в открытый размен в углу ринга. Поветкин увлёкся, засаживая тяжелые удары в закрывшего Хаммера, и не увидел контратаку румынского боксёра. К счастью, именно в этот момент раздался гонг. Показалось, Александра даже немного болтануло. Однако после перерыва Поветкин вышел абсолютно свежим и продолжил боксировать первым номером.

Седьмой раунд прошёл полностью под диктовку нашего боксёра. Александр Поветкин обозначил своё преимущество несколькими жёсткими атаками. Ко всем бедам Хаммера в этом раунде добавилась ещё одна. Судья в ринге снял с Кристиана балл за очередной клинч в стиле бразильского джиу-джитсу.

Восьмой с девятым раунды забрал российский боксёр. Стало ясно, что победа решением судей уже не уйдёт. Однако зрителям хотелось нокаута в исполнении Поветкина, большого фаворита в бою с Хаммером у букмекеров. Александр наоборот сбавил темп в десятом и одиннадцатом раундах. В этот момент румынский боксёр почувствовал паузу в действиях хозяина ринга. Хаммер пару раз даже попал по Поветкину. Но большого урона не нанёс.

Заключительная трёхминутка вернула бой в привычное русло — Поветкин бил, а Хаммер выживал. И выжил. До поражения единогласным судейским решением. Мало кто мог ожидать от Кристиана Хаммера полного боя с Александром Поветкиным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/BcvJii1jHNX/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcvJii1jHNX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⠀ ⠀ ??Победа единогласным решением судей 120-107, 120-108 и 119-108 ??⠀ #поветкинхаммер #мирбокса #vsenabox ⠀ ⠀ ??Povetkin wins! UD 120-107, 120-108 119-108 #PovetkinHammer #highlights #sashapovetkin</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="<Macro 'profile_link'>" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> VSENABOX</a> (@vsenabox) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-15T20:43:55+00:00">Dec 15, 2017 at 12:43pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Судейские карточки весьма красноречиво подтвердили преимущество Александра Поветкина: 120−107, 120−108, 119−108.

Российский боксёр, показалось, остался недоволен своим выступлением.

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«Настроение нормальное. Но в бою, как обычно, не всё получилось. Задерживал с ударом. Не делал некоторых комбинаций, которые планировал. Не выходило точно попасть по сопернику. Я рад, что победил. Хорошо, что удалось побоксировать 12 раундов, полезно. Теперь — работаем над ошибками и идём вперёд», — сказал Поветкин в ринге сразу после боя.