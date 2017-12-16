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Сквозь Хаммера — к поясу: Поветкин победил впервые после дисквалификации
В следующем году Витязь может встретиться с Джошуа или Паркером.
В следующем году Витязь может встретиться с Джошуа или Паркером.
Только 6 декабря истёк срок дисквалификации Александра Поветкина. И вот Витязь уже побеждает на ринге в Екатеринбурге первого номера рейтинга WBO. Кристиан Хаммер — не самый звёздный соперник в коллекции Поветкина. Но статус боя с ним (отборочный бой за статус претендента на пояс WBA Super) добавлял ценности.
Теперь Александр Поветкин — один из главных претендентов на титул, которым владеет, пожалуй, самый популярный тяжеловес планеты Энтони Джошуа. Возможна так же встреча нашего боксёра с чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером. Всё это может произойти уже в 2018-м.
Ещё год назад сложно было представить себе подобный расклад. В декабре 2016-го прямо перед боем с Бермейном Стиверном Поветкин сдал положительный тест на допинг. В крови спортсмена обнаружили остарин. В том поединке тяжеловесы собирались разыграть временный титул версии WBC и оспорить право на бой с чемпионом — Деонтеем Уайлдером. Но Поветкин в итоге вышел в ринг с французом Жоаном Дюопа, заменившим Стиверна в ничего уже ничего не решающем бою.
Прошёл год. Александра Поветкина после долгих судов, инициированных главой «Мира бокса» Андреем Рябинским, наконец реабилитировали, вернули во все рейтинги и дали подраться с первым номером WBO.
«Кристиан Хаммер — опытный боксёр. Он обладает серией побед над достаточно неплохими соперниками. Первый номер WBO. Могу сказать, что готовимся с полной отдачей, как всегда. Никакого шапкозакидательства нет. Александр всегда готов к дистанции в 12 раундов», — говорил тренер Поветкина Иван Кирпа перед сегодняшним поединком.
Хорошая функциональная готовность оказалось очень кстати для российского боксёра. Поединок вопреки ожиданиям экспертов, преодолел всю дистанцию.
Нервный и не очень весёлый второй раунд стал логичным продолжением первого отрезка. Боксёры держались на дистанции, изредка пытаясь донести одиночные удары. Чаще это удавалось
В четвёртом и пятом раундах Александр Поветкин продолжил наращивать успех. У россиянина стали проходить многоударные комбинации. Александр чередовал атаки в корпус и голову Хаммера, оставаясь активным на ногах.
Шестой раунд продолжился атаками нашего бойца. Правда, в той трёхминутке напомнил о себе и соперник. В самом конце шестого раунда боксёры пошли в открытый размен в углу ринга. Поветкин увлёкся, засаживая тяжелые удары в закрывшего Хаммера, и не увидел контратаку румынского боксёра. К счастью, именно в этот момент раздался гонг. Показалось, Александра даже немного болтануло. Однако после перерыва Поветкин вышел абсолютно свежим и продолжил боксировать первым номером.
Седьмой раунд прошёл полностью под диктовку нашего боксёра. Александр Поветкин обозначил своё преимущество несколькими жёсткими атаками. Ко всем бедам Хаммера в этом раунде добавилась ещё одна. Судья в ринге снял с Кристиана балл за очередной клинч в стиле бразильского
Заключительная трёхминутка вернула бой в привычное русло — Поветкин бил, а Хаммер выживал. И выжил. До поражения единогласным судейским решением. Мало кто мог ожидать от Кристиана Хаммера полного боя с Александром Поветкиным.
Судейские карточки весьма красноречиво подтвердили преимущество Александра Поветкина: 120−107, 120−108, 119−108.
Российский боксёр, показалось, остался недоволен своим выступлением.
«Настроение нормальное. Но в бою, как обычно, не всё получилось. Задерживал с ударом. Не делал некоторых комбинаций, которые планировал. Не выходило точно попасть по сопернику. Я рад, что победил. Хорошо, что удалось побоксировать 12 раундов, полезно. Теперь — работаем над ошибками и идём вперёд», — сказал Поветкин в ринге сразу после боя.
Впереди Александра Поветкина, если ничего не случится, ждёт очень интересный и, возможно, решающий год в карьере. 38-летний боксёр в полном порядке, и готов вновь испытать себя в боях с самыми звёздными соперниками. Остаётся дождаться переговоров с ними.