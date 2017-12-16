Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт Ред Уингз0
Торонто Мэйпл Ливз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз0
Каролина Харрикейнз0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз1
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс1
Лос-Анджелес Кингз0
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
15.12
Севилья0
Леванте0
Футбол. Зарубежный
15.12
Сент-Этьен0
Монако4
Футбол. Зарубежный
15.12
Боруссия М3
Гамбург1
Хоккей. Европа
15.12
Чехия4
Канада1
Хоккей. Европа
13:00
Южная Корея
Швеция
Биатлон. Биатлон
15.12
Анси (Франция)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Кристал Пэлас
Хоккей. Европа
15.12
Финляндия4
Южная Корея1
Все события
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Сквозь Хаммера — к поясу: Поветкин победил после дисквалификации
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Кудрин расценил приговор Улюкаеву как «ужасный»
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Сквозь Хаммера — к поясу: Поветкин победил впервые после дисквалификации

В следующем году Витязь может встретиться с Джошуа или Паркером.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Только 6 декабря истёк срок дисквалификации Александра Поветкина. И вот Витязь уже побеждает на ринге в Екатеринбурге первого номера рейтинга WBO. Кристиан Хаммер — не самый звёздный соперник в коллекции Поветкина. Но статус боя с ним (отборочный бой за статус претендента на пояс WBA Super) добавлял ценности.

Теперь Александр Поветкин — один из главных претендентов на титул, которым владеет, пожалуй, самый популярный тяжеловес планеты Энтони Джошуа. Возможна так же встреча нашего боксёра с чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером. Всё это может произойти уже в 2018-м.

Ещё год назад сложно было представить себе подобный расклад. В декабре 2016-го прямо перед боем с Бермейном Стиверном Поветкин сдал положительный тест на допинг. В крови спортсмена обнаружили остарин. В том поединке тяжеловесы собирались разыграть временный титул версии WBC и оспорить право на бой с чемпионом — Деонтеем Уайлдером. Но Поветкин в итоге вышел в ринг с французом Жоаном Дюопа, заменившим Стиверна в ничего уже ничего не решающем бою.

Читайте также
«Поветкин достойно перенёс неприятности и теперь хочет драться за титул»

Прошёл год. Александра Поветкина после долгих судов, инициированных главой «Мира бокса» Андреем Рябинским, наконец реабилитировали, вернули во все рейтинги и дали подраться с первым номером WBO.

«Кристиан Хаммер — опытный боксёр. Он обладает серией побед над достаточно неплохими соперниками. Первый номер WBO. Могу сказать, что готовимся с полной отдачей, как всегда. Никакого шапкозакидательства нет. Александр всегда готов к дистанции в 12 раундов», — говорил тренер Поветкина Иван Кирпа перед сегодняшним поединком.

Хорошая функциональная готовность оказалось очень кстати для российского боксёра. Поединок вопреки ожиданиям экспертов, преодолел всю дистанцию.

Первые три раунда прошли в умеренном темпе, с небольшим преимуществом Поветкина. Российский боксёр обманными движениями корпуса и перчаток выдавливал соперника к канатам с самого начала. Удары пошли не сразу. К середине первой трёхминутки Поветкин стал выбрасывать аккуратные одиночные атаки. Ближе к концу второй минуты — попадать по корпусу Хаммера.

Нервный и не очень весёлый второй раунд стал логичным продолжением первого отрезка. Боксёры держались на дистанции, изредка пытаясь донести одиночные удары. Чаще это удавалось опять-таки Поветкину. В третьей трёхминутке заскучавшие зрители наконец увидели активные действия в ринге. Хорошая атака на исходе отрезка прошла у Витязя.

В четвёртом и пятом раундах Александр Поветкин продолжил наращивать успех. У россиянина стали проходить многоударные комбинации. Александр чередовал атаки в корпус и голову Хаммера, оставаясь активным на ногах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шестой раунд продолжился атаками нашего бойца. Правда, в той трёхминутке напомнил о себе и соперник. В самом конце шестого раунда боксёры пошли в открытый размен в углу ринга. Поветкин увлёкся, засаживая тяжелые удары в закрывшего Хаммера, и не увидел контратаку румынского боксёра. К счастью, именно в этот момент раздался гонг. Показалось, Александра даже немного болтануло. Однако после перерыва Поветкин вышел абсолютно свежим и продолжил боксировать первым номером.

Седьмой раунд прошёл полностью под диктовку нашего боксёра. Александр Поветкин обозначил своё преимущество несколькими жёсткими атаками. Ко всем бедам Хаммера в этом раунде добавилась ещё одна. Судья в ринге снял с Кристиана балл за очередной клинч в стиле бразильского джиу-джитсу.

Восьмой с девятым раунды забрал российский боксёр. Стало ясно, что победа решением судей уже не уйдёт. Однако зрителям хотелось нокаута в исполнении Поветкина, большого фаворита в бою с Хаммером у букмекеров. Александр наоборот сбавил темп в десятом и одиннадцатом раундах. В этот момент румынский боксёр почувствовал паузу в действиях хозяина ринга. Хаммер пару раз даже попал по Поветкину. Но большого урона не нанёс.

Заключительная трёхминутка вернула бой в привычное русло — Поветкин бил, а Хаммер выживал. И выжил. До поражения единогласным судейским решением. Мало кто мог ожидать от Кристиана Хаммера полного боя с Александром Поветкиным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судейские карточки весьма красноречиво подтвердили преимущество Александра Поветкина: 120−107, 120−108, 119−108.

Российский боксёр, показалось, остался недоволен своим выступлением.

Читайте также
Бой Поветкин — Джошуа планируется провести летом в Великобритании

«Настроение нормальное. Но в бою, как обычно, не всё получилось. Задерживал с ударом. Не делал некоторых комбинаций, которые планировал. Не выходило точно попасть по сопернику. Я рад, что победил. Хорошо, что удалось побоксировать 12 раундов, полезно. Теперь — работаем над ошибками и идём вперёд», — сказал Поветкин в ринге сразу после боя.

Впереди Александра Поветкина, если ничего не случится, ждёт очень интересный и, возможно, решающий год в карьере. 38-летний боксёр в полном порядке, и готов вновь испытать себя в боях с самыми звёздными соперниками. Остаётся дождаться переговоров с ними.

 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Победить Канаду!
СМИ: Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков
ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге
Стадион в Калининграде откроется матчем «Балтика» — «Шальке»
Российский саночник стал победителем этапа Кубка мира в США
Новости
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь