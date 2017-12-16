Иван Кирпа: Поветкин является опасным соперником для Джошуа

В пятницу Поветкин единогласным решением судей победил румына Кристиана Хаммера и стал обязательным претендентом на титул суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO). Поясом суперчемпиона мира WBA владеет Джошуа.

«Хаммер конечно был опасен, но до той поры, пока не опустил руки в последних двух раундах, — сказал Кирпа. — Надо было, чтобы это произошло раньше, но он видел Сашу и его заряженность на удар. Джошуа очень опасен во всем, но и Саша опасен для него».