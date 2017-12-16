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00:15 (мск), источник: ТАСС

Иван Кирпа: Поветкин является опасным соперником для Джошуа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин является опасным соперником для британца Энтони Джошуа. Такое мнение ТАСС высказал тренер российского спортсмена Иван Кирпа.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу Поветкин единогласным решением судей победил румына Кристиана Хаммера и стал обязательным претендентом на титул суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO). Поясом суперчемпиона мира WBA владеет Джошуа.

«Хаммер конечно был опасен, но до той поры, пока не опустил руки в последних двух раундах, — сказал Кирпа. — Надо было, чтобы это произошло раньше, но он видел Сашу и его заряженность на удар. Джошуа очень опасен во всем, но и Саша опасен для него».

Как сообщил ТАСС глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, бой против Джошуа может пройти следующим летом в Великобритании. В активе Поветкина теперь 33 победы (23 — нокаутом) и одно поражение.

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