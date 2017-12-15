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15 декабря, источник: ТАСС

Поветкин стал претендентом на два титула чемпиона мира, победив Хаммера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин стал обязательным претендентом на титул суперчемпиона мира WBA и чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO).

Источник: РИА "Новости"

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он победил румына Кристиана Хаммера по очкам и защитил интернациональные титулы WBO и WBA.

Поветкин впервые вышел на ринг после полного оправдания за нарушение антидопинговых правил. Последней организацией, снявшей с него ограничения в выступлениях, стал Всемирный боксерский совет (WBC), в ноябре объявивший, что с 6 декабря завершает бессрочную дисквалификацию и разрешает спортсмену боксировать в поединках под своей эгидой. В июле три другие престижные организации — WBO, WBA и Международная боксерская федерация (IBF) — вернули Поветкина в свои рейтинги, а две первые санкционировали его поединок с украинцем Андреем Руденко за титул интернационального чемпиона, который россиянин выиграл по очкам.

Затем WBO санкционировала поединок Поветкина с первым номером организации Хаммером за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира, а буквально в день поединка организаторы получили уведомление от WBA о санкции на статус претендента на звание суперчемпиона мира.

В 2016 году у Поветкина сорвался поединок с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония, а затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробына остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.

В активе Поветкина теперь 33 победы (23 — нокаутом) и одно поражение. После поражения от украинца Владимира Кличко в 2013 году он одержал седьмую победу подряд, пять из которых — нокаутом. В послужном списке Хаммера — 22 победы (12 — нокаутом) и пять поражений.

Поясом суперчемпиона мира WBA владеет британец Энтони Джошуа, чемпиона мира WBO — новозеландец Джозеф Паркер.

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