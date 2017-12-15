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21:38 (мск), источник: ТАСС

Курбанов защитил интернациональный титул WBO, победив Ватанабэ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. Россиянин Магомед Курбанов защитил титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, Курбанов выиграл у японца Акинори Ватанабэ техническим нокаутом в 8-м раунде ввиду решения врача.

Источник: ИТАР-ТАСС

В мае этого года Курбанов должен был встретиться с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шейном Мосли, однако бой не состоялся из-за болезни американца, который потом завершил карьеру. В сентябре россиянин завоевал интернациональный титул WBO, победив в Челябинске чеха Степана Хорвата по очкам. В активе Курбанова теперь 13 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения, Ватанабэ — 35 побед (30 нокаутом), семь поражений.

В другом поединке россиянин Юрий Кашинский защитил титул чемпиона Восточного региона WBO в весовой категории до 90,71 кг. В 10-раундовом бою он выиграл у американца Эла Сэндса техническим нокаутом во втором раунде. Кашинский продлил серию побед до 15 (14 — нокаутом) при отсутствии поражений. Сэндс потерпел третье поражение при 20 победах (18 нокаутом).

Россиянин Евгений Чупраков защитил титул интерконтинентального чемпиона WBO в весовой категории до 58,9 кг. В 10-раундовом поединке он победил аргентинца Пабло Мануэля Охеду по очкам. В активе Чупракова теперь 19 побед (10 нокаутом), ни одного поражения, он занимает третье место в рейтинге WBO. В послужном списке Охеды — 14 побед (10 нокаутом), 4 поражения.

Первое поражение на профессиональном ринге потерпел двукратный чемпион России среди любителей в весовой категории свыше 91 кг, серебряный призер Европейских игр — 2015 россиянин Гасан Гимбатов. В рейтинговом 6-раундовом поединке супертяжелой весовой категории он проиграл украинцу Юрию Быховцеву по очкам. В послужном списке Гимбатова три победы (две — нокаутом), одно поражение, у Быховцева — 10 побед (5 нокаутом), 14 поражений, три ничьи.

Поединки прошли в андеркарде боя за интернациональные титулы WBO и WBA в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и румыном Кристианом Хаммером.

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